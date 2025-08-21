



Del campo de fútbol al cine español. Yang Jae Woo, un joven futbolista coreano que ha pasado gran parte de su vida en España, debuta como protagonista en “Sigue mi voz”, una película que llega a las salas de cine de España el 12 de septiembre.





La cinta, basada en la exitosa novela de la escritora venezolana Ariana Godoy, cuenta la historia de Klara, una chica que lleva 76 días encerrada en su propia habitación... hasta que la voz de Kang, un locutor de radio coreano, logra romper su silencio y devolverle las ganas de vivir.





Jae Woo comparte pantalla con la actriz Berta Castañé en esta producción dirigida por Pablo Santidrián e Inés Pintor. Aunque es su primer trabajo en el cine, su rostro no resulta ajeno al público español: llegó en 2012, con tan solo 11 años, para unirse a las categorías juveniles del Villarreal Club de Fútbol. Actualmente juega en el Móstoles, mientras explora con entusiasmo su nueva faceta artística.





En esta edición de Seúl en contacto con el mundo, conversamos con Yang Jae Woo sobre su salto a la interpretación, el reto de dar vida a Kang y las experiencias detrás de las cámaras que han hecho de este proyecto una vivencia inolvidable.