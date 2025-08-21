﻿Ignacio Fuentealba: Quiero crear una fusión culinaria que no borre las raíces de Corea y Chile, sino que las conecte





La gastronomía coreana gana cada vez más protagonismo a nivel internacional, y esta vez fue Santiago de Chile el escenario de un sabroso encuentro de culturas. El Concurso de Cocina Coreana 2025, organizado por la Embajada de Corea en Chile junto a la sede Apoquindo del Instituto Nacional de Capacitación Profesional, el INACAP, retó a jóvenes estudiantes de Gastronomía a crear recetas originales que fusionaran la tradición culinaria chilena con salsas coreanas como el doenjang —pasta de soja—, el gochujang —pasta de ají picante— o el ganjang —la clásica salsa de soja—. Todo ello, con la carne de cerdo como ingrediente obligatorio.





Entre los once equipos participantes, Ignacio Fuentealba y Carolina Romero obtuvieron el primer lugar con su “Chanfaina Jang”, una reinterpretación del tradicional guiso del norte chico chileno. Con un delicado equilibrio de doenjang y gochujang, consiguieron unir los sabores de Corea con los ingredientes de su tierra, dando vida a un plato creativo y con una fuerte identidad.





Gracias a esta propuesta, Ignacio y Carolina representarán a Chile en la Expo Culinaria Internacional de Namdo, que se celebrará en Corea en octubre.





Hoy, en KBS WORLD Radio, hablamos con Ignacio Fuentealba sobre esta experiencia gastronómica, el proceso creativo detrás de la “Chanfaina Jang” y la manera en que la cocina puede convertirse en un puente entre culturas.