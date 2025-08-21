Monsta X reafirma su presencia global con “The X” en el Billboard 200

ⓒ STARSHIP Entertainment

El nuevo miniálbum de la banda masculina Monsta X, “The X”, lanzado el pasado 1 de septiembre, debutó en el puesto 31 del Billboard 200, la lista principal de álbumes en Estados Unidos, según informó la revista ‘Billboard’ el martes 16 (hora local), al publicar el ranking.

Es la primera vez que el grupo entra en esta clasificación con un disco íntegramente en coreano, un hito que coincide con el décimo aniversario de su debut.

Además, Monsta X logró posicionarse en un total de seis listas de ‘Billboard’: ocupó el número 3 en World Albums, el número 5 en Independent Albums, el número 6 en Top Album Sales, el número 6 en Top Current Album Sales y el número 25 en Billboard Artist 100.

La formación ya había ingresado en el Billboard 200 en 2020 con su primer disco de estudio en inglés, “All About Luv”, que alcanzó el quinto puesto. Más tarde, su segundo álbum en inglés, “The Dreaming”, permaneció dos semanas consecutivas en el mismo listado, lo que reforzó su presencia en el mercado musical internacional.

Ahora, con “The X”, Monsta X vuelve a demostrar su proyección global y celebra su décimo aniversario con un nuevo éxito histórico.