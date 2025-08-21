BIGBANG actuará en Coachella 2026

ⓒ THE BLACK LABEL, Galaxy Corporationl, RND Company

El grupo BIGBANG se presentará en el Coachella Valley Music and Arts Festival, uno de los eventos musicales más emblemáticos de Estados Unidos, que tendrá lugar en California el próximo año y coincidirá con el vigésimo aniversario de su debut.

Según el cartel oficial, publicado el martes 16 por la organización del festival, la banda actuará el 12 y el 19 de abril (hora local). En esta ocasión, BIGBANG subirá al escenario con tres de sus integrantes: G-Dragon, Taeyang y Daesung.

Desde su debut en 2006, la agrupación ha marcado una época en el K-pop con una amplia lista de éxitos como “Lies”, “Haru Haru”, “Last Farewell” y “Loser”, que la consolidaron como uno de los referentes del género.

Su último lanzamiento como formación se remonta a abril de 2022, con el sencillo “Still Life”. Aun así, G-Dragon, Taeyang y Daesung han seguido coincidiendo en distintos contextos, ya sea como invitados en conciertos en solitario de sus compañeros o en eventos como la gala de fin de año MAMA Awards del canal Mnet, donde volvieron a demostrar la solidez de su vínculo sobre los escenarios.