Episodio 26: Patrimonio cultural de Corea, legado de la humanidad

El significado de los Sitios de Patrimonio Mundial de la Unesco La Unesco desempeña un papel fundamental en la protección del patrimonio cultural y natural del planeta al reconocer bienes con un valor universal excepcional. Desde la adopción en 1972 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la organización evalúa e inscribe en la lista de Patrimonio Mundial sitios históricos, culturales y naturales de todo el mundo. Obtener esta distinción no solo supone el reconocimiento de un valor único para la humanidad, sino también un motivo de orgullo nacional. La designación eleva la proyección internacional del país, impulsa el turismo y facilita el acceso a apoyo internacional para garantizar su conservación.





De izquierda a derecha y de arriba abajo: la Gruta de Seokguram,

el Templo de Bulguksa, el Janggyeong Panjeon en el Templo de Haeinsa y

el Santuario de Jongmyo, los primeros sitios de Corea inscritos en la lista

de Patrimonio Mundial de la Unesco, 1995

ⓒ KBS

Los Patrimonios Mundiales de Corea Corea del Sur se adhirió a la Convención de la Unesco en 1988. En diciembre de 1995, el Comité del Patrimonio Mundial aprobó la inscripción de la Gruta de Seokguram y el Templo de Bulguksa, en la ciudad de Gyeongju; la Tripitaka Coreana, conservada en el Templo de Haeinsa, en Hapcheon; y el Santuario de Jongmyo, en Seúl. El Templo de Bulguksa es considerado una obra maestra de la arquitectura budista, mientras que la Gruta de Seokguram, situada a pocos kilómetros, alberga una estatua monumental de Buda en el momento de la iluminación. El Janggyeong Panjeon del Templo de Haeinsa, construido en el siglo XIII, resguarda las planchas xilográficas de la Tripitaka Coreana gracias a un ingenioso sistema de ventilación natural. Por su parte, el Santuario de Jongmyo custodia las tablillas con los nombres de los reyes de la dinastía Joseon y mantiene vivo, hasta hoy, el rito ancestral en su honor. Posteriormente, se añadieron a la lista otros bienes, como el Palacio de Changdeokgung; la Fortaleza de Hwaseong, en Suwon; las tumbas reales de la dinastía Joseon; o el paisaje volcánico y los túneles de lava de la isla de Jeju. Actualmente, Corea del Sur cuenta con 17 sitios declarados Patrimonio Mundial.





Rito ancestral de Jongmyo y su música ceremonial

ⓒ KBS

Patrimonios Culturales Inmateriales y Memoria del Mundo de Corea Entre las tradiciones reconocidas por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial destacan el rito ancestral de Jongmyo y su música ceremonial, el arte narrativo musical Pansori, el canto popular Arirang o la tradición del Kimjang, la preparación comunitaria del kimchi, entre muchas otras. En el ámbito documental, la Unesco salvaguarda bienes a través del programa Memoria del Mundo. Corea inscribió el manuscrito del alfabeto coreano Hunminjeongeum y los Anales de la dinastía Joseon en 1997. Desde entonces, el país ha sumado nuevas inscripciones, como las planchas xilográficas de la Tripitaka Coreana, el Jikji o los archivos del Movimiento Democrático del 18 de Mayo, hasta alcanzar un total de 20 registros.





De izquierda a derecha: el libro impreso con tipos metales Jikji y el manuscrito Hunminjeongeum

ⓒ KBS

El arte narrativo musical Pansori y los archivos del programa especial en directo de KBS “Buscando a familias separadas”

ⓒ KBS

La contribución de Corea a la Unesco En 2004, la ciudad de Cheongju instituyó el Premio Jikji Memoria del Mundo, para conmemorar que este libro, considerado el impreso más antiguo del mundo realizado con tipos móviles de metal, fuera inscrito en el programa Memoria del Mundo. En 2023, se inauguró en la misma ciudad el primer Centro Internacional del Patrimonio Documental de la Unesco, destinado a recopilar y gestionar la memoria documental a escala global. Por otro lado, Busan será la sede de la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2026. Asimismo, Corea participa de forma activa en programas de Ayuda Oficial al Desarrollo para proteger tesoros culturales en países menos favorecidos, reforzando así la cooperación internacional para la preservación del patrimonio común de la humanidad.



