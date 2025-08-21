IU dona 200 millones de wones en el 17º aniversario de su debut

ⓒ EDAM Entertainment

La cantante y actriz IU celebró el jueves 18 el 17º aniversario de su debut con una donación de 200 millones de wones a diversas organizaciones benéficas, según informó su agencia, Edam Entertainment.

La compañía detalló que la contribución se realizó en nombre de su fandom, Uaena, y que los fondos se destinarán a apoyar a colectivos vulnerables, entre ellos niños con enfermedades incurables, personas con discapacidad, jóvenes en proceso de independizarse y ancianos que viven solos.

De acuerdo con la agencia, se enviaron 50 millones de wones a cada una de varias entidades benéficas, incluida la Fundación de Corea para Personas con Discapacidad.

IU mantiene desde hace años la costumbre de efectuar donaciones en nombre de su fandom en fechas especiales, como el aniversario de su debut, su cumpleaños o las festividades de fin de año.