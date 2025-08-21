Blackpink amplía su gira mundial con nuevas fechas en Asia

ⓒ YG Entertainment

El grupo femenino Blackpink sumará dos conciertos adicionales a los previstos en su actual gira mundial, “Deadline”, según anunció su agencia, YG Entertainment, el viernes 19.

Las nuevas presentaciones tendrán lugar en Singapur y Hong Kong —ciudades en las que originalmente solo estaban programados dos espectáculos— y se celebrarán en noviembre y enero, respectivamente.

Con estas incorporaciones, la etapa asiática de la gira se amplía a 20 conciertos en ocho ciudades, mientras que el recorrido global alcanzará un total de 33 espectáculos en 16 destinos. La gira se reanudará el próximo mes en la ciudad de Kaohsiung, en Taiwán.

Los conciertos de Blackpink se realizan principalmente en estadios de gran capacidad que congregan a decenas de miles de personas, lo que consolida una vez más su estatus como artistas de primer nivel mundial. A ello se suma la expectación generada por su reciente sencillo, “Jump”, que ha liderado rankings internacionales y promete intensificar aún más la influencia global del grupo.