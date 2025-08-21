S.Coups y Mingyu debutan como subunidad con “Hype Vibes”

ⓒ PLEDIS Entertainment

S.Coups y Mingyu, integrantes del grupo Seventeen, presentaron el lunes 22 un adelanto especial de su primer miniálbum como subunidad.

El disco, titulado “Hype Vibes”, saldrá a la venta el lunes 29 y tendrá como tema principal “5, 4, 3 (Pretty Woman)”, en colaboración con la cantante estadounidense Lay Bankz. La canción es una reinterpretación del clásico “Pretty Woman”, de Roy Orbison, popularizado como banda sonora de la exitosa película homónima de 1990.

El dúo ha participado en la composición de los seis temas que integran el álbum, que abarca una amplia variedad de géneros, desde hip-hop y rock hasta música electrónica de baile.

Por otra parte, nueve de los 13 miembros de Seventeen —a excepción de los cuatro que cumplen actualmente con el servicio militar obligatorio— viajarán a Hong Kong para ofrecer conciertos el sábado 27 y el domingo 28. Será su primera actuación en solitario en la ciudad en siete años.