NMIXX regresará con su primer álbum de estudio

La banda femenina NMIXX ha publicado el tráiler de su primer álbum de estudio, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

La agrupación regresará el próximo 13 de octubre con su primer trabajo de larga duración, titulado “Blue Valentine”, que incluirá la canción homónima como tema principal. El viernes 26, la agencia JYP Entertainment difundió el avance a través de las redes sociales oficiales de NMIXX, lo que generó gran expectación entre los seguidores del K-pop.

El tráiler, con una estética que combina elementos de cortometraje y ‘fashion film’, captó la atención con imágenes impactantes y contrastes emocionales. Entre ellas destaca la expresión “LOVE / HATE”, que refleja las ambivalencias propias del amor.

El disco estará compuesto por 12 canciones. En particular, Haewon ha participado en la escritura de “PODIUM” y “Crush On You”, mientras que Lily ha contribuido en la letra de “Reality Hurts”, añadiendo un toque personal y emotivo a la producción.

NMIXX iniciará oficialmente sus actividades de regreso el 13 de octubre a las 6:00 de la tarde con el lanzamiento de “Blue Valentine” y su tema principal. Además, el grupo ofrecerá su primer concierto en solitario los días 29 y 30 de noviembre, donde se reencontrará directamente con su público.