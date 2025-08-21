Episodio 27: Corea y los buques metaneros: reescribiendo la historia de la construcción naval

El nacimiento de la industria naval coreana

A comienzos de la década de 1970, el fundador del Grupo Hyundai, Chung Ju Yung, impulsó un ambicioso proyecto para desarrollar la construcción naval en Corea. Con habilidad y determinación, logró obtener un préstamo del banco británico Barclays. Convenció a los inversores con un símbolo nacional: el legendario Barco Tortuga ilustrado en el billete de 500 wones. Con la financiación asegurada, Hyundai levantó simultáneamente su primer astillero y su primera embarcación. En 1974, Corea completó dos superpetroleros de 260.000 toneladas, un hito que situó al país en el mapa mundial de la construcción naval. En los años siguientes, sus astilleros se especializaron en graneleros y petroleros, y hacia finales de la década de 1990, Corea superó a Japón y se consolidó como líder mundial del sector.





Izquierda: El billete de 500 wones mostrado por Chung Ju Yung, Derecha: Ceremonia de inicio de obras del astillero de Hyundai Heavy Industries en Ulsan, 1972 ⓒ KBS

Botadura del petrolero de 260.000 toneladas, 1974 ⓒ National Archives of Korea

Corea da el salto tecnológico: la era de los buques metaneros En los años noventa, Corea decidió competir en uno de los segmentos más complejos y rentables de la construcción naval: los buques metaneros o de gas natural licuado (GNL), hasta entonces dominados por Japón y Europa. Estas embarcaciones transportan gas licuado a unos -163°C para reducir su volumen y facilitar su traslado. En 1994, Corea construyó su primer buque metanero y, poco después, recibió su primer pedido internacional. Desde entonces, el país ha ganado reconocimiento mundial gracias a su tecnología avanzada y sus sistemas de seguridad de vanguardia, afianzando su posición en este mercado estratégico.





Construcción del primer buque metanero coreano, 1994

ⓒ KBS