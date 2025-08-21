Hwasa de MAMAMOO vuelve con el sencillo “Good Goodbye”

ⓒ P NATION

Hwasa, integrante del grupo femenino MAMAMOO, regresa a la escena musical tras casi un año de ausencia.

El miércoles 1 por la tarde, su agencia de representación, P NATION, difundió a través de sus redes sociales oficiales un vídeo teaser que anunciaba el lanzamiento de su próximo sencillo, titulado “Good Goodbye”.

La artista, que en septiembre de 2024 presentó su segundo miniálbum, “O”, prepara ahora un regreso con una propuesta musical más introspectiva. Tras conquistar al público con la energía contagiosa de “NA”, una de las canciones del verano pasado, crece la expectación por descubrir con qué sonido atrapará a sus oyentes este otoño.

“Good Goodbye” estará disponible en las principales plataformas de streaming el próximo 15 de octubre a las 6:00 de la tarde.