IVE refuerza su presencia global con nuevos logros en listas Billboard

ⓒ STARSHIP Entertainment

La banda femenina IVE ha consolidado su influencia internacional al escalar posiciones destacadas en las listas de la revista estadounidense ‘Billboard’. Según el ranking publicado el 30 de septiembre (hora local), la formación alcanzó el primer puesto en la lista Emerging Artists de la edición del 4 de octubre.

Su cuarto miniálbum, “IVE SECRET”, lanzado en agosto, también obtuvo resultados notables: ocupó el cuarto lugar en World Albums, el decimocuarto en Top Current Album Sales y el decimosexto en Top Album Sales. Además, la canción principal “XOXZ” ingresó en el listado Global Excl. U.S., mientras que el grupo se situó en el Billboard Artist 100. En total, marca una presencia simultánea en un total de seis categorías.

Paralelamente, IVE continúa ampliando su alcance en los escenarios internacionales. En agosto, participaron en el “Rock in Japan Festival 2025”, uno de los eventos musicales más importantes de Japón, donde cautivaron a los asistentes con su energía y carisma.

La agrupación prevé reforzar aún más su proyección global con el inicio de su segunda gira mundial, “SHOW WHAT I AM”, que comenzará en Seúl con tres conciertos programados del 31 de octubre al 2 de noviembre en el KSPO DOME.