ⓒ gettyimagesbank

La costumbre de visitar a los enfermos se conoce en Corea como byeongmunan (병문안) y es, en esencia, una manifestación profunda de empatía y cercanía.

A lo largo del tiempo, este gesto ha sido una forma de expresar preocupación sincera, brindar consuelo emocional y reforzar los lazos humanos en momentos de vulnerabilidad.

En estas visitas, lo habitual era llevar obsequios para el paciente y también para la familia que le acompaña en el hospital: jugos de frutas, bebidas, dulces, frutas frescas o suplementos vitamínicos. También se podían entregar regalos más simbólicos, como flores, plantas pequeñas o dinero en efectivo, con la intención de transmitir ánimo y afecto.

Con el paso de los años, esta tradición ha cambiado. La preocupación por la salud pública y las normas de higiene ha transformado la costumbre. En 2015, el Ministerio de Salud de Corea publicó unas guías que desaconsejaban llevar flores, plantas o alimentos a los hospitales, por el riesgo de contaminar el entorno clínico o provocar reacciones adversas. Una medida fundamental para proteger a pacientes con defensas bajas, como quienes reciben tratamientos oncológicos o sufren enfermedades infecciosas.

A partir de entonces, la elección de regalos se volvió más práctica y cuidadosa: artículos de higiene personal, mantas o almohadas para que el paciente se sienta más cómodo, calcetines de compresión o pantuflas antideslizantes, e incluso libros, revistas, rompecabezas o juegos de mesa para ayudar a pasar el tiempo. En cuanto a los alimentos, lo más seguro es optar por bebidas nutritivas, como jugos, batidos de proteínas o suplementos vitamínicos, siempre consultando antes con el hospital sobre posibles restricciones. En definitiva, hoy es clave tener en cuenta el estado de salud del paciente y las normas del centro médico antes de elegir un obsequio.

Pero no solo han cambiado los regalos. También la propia forma de visitar a un paciente ingresado. Y aquí la pandemia de COVID-19 tuvo un papel decisivo. Durante la crisis sanitaria, los hospitales implementaron medidas muy estrictas: controles de acceso biométrico, horarios reducidos de visita, credenciales temporales y límites en el número de visitantes. Estas regulaciones buscaban proteger a los pacientes, garantizar su descanso y reducir al mínimo el riesgo de infecciones.

A esto se suma la irrupción de la tecnología en los llamados “hospitales inteligentes 5G”, donde se ofrecen visitas virtuales a través de realidad virtual. Una alternativa que permite mantener el acompañamiento emocional cuando la presencia física no es posible, ya sea por restricciones sanitarias o por el aislamiento del paciente.

En resumen: en Corea, la costumbre de visitar a un familiar o conocido enfermo sigue siendo una expresión valiosa de apoyo humano. Sin embargo, hoy está marcada por la prioridad absoluta de proteger la salud del paciente y de su entorno. Los regalos se han adaptado, los hospitales regulan de manera estricta las visitas y la tecnología abre nuevos caminos para estar cerca de los enfermos de manera segura y significativa.