Spring Day de BTS, entre las mejores canciones del siglo XXI según Rolling Stone

El tema Spring Day de BTS ha sido incluido en la lista de las “250 mejores canciones del siglo XXI” elaborada por la revista estadounidense Rolling Stone.

El medio publicó la selección el miércoles 8 en su sitio web oficial, situando la emblemática balada de BTS en el puesto número 37.

Según Rolling Stone, “Spring Day es una de las canciones más representativas de BTS, una de las mayores agrupaciones de pop del siglo XXI”. La revista destacó que “los sentimientos de recuperación y esperanza que florecen en medio de la pérdida transmiten una resonancia trascendental, preludio del salto global del grupo”.

La lista de Rolling Stone también incluyó otras canciones de artistas del K-Pop. BLACKPINK ocupó el puesto 142 con su éxito de 2018 DDU-DU DDU-DU; Girls’ Generation se situó en el 170 con Gee, y el grupo de la nueva generación NewJeans apareció en el 206 con Hype Boy.