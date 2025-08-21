Menú principal Ver contenido

Jennie de BLACKPINK lanza una nueva tipografía en el Día del Hangeul

#Novedades de K-Pop l 2025-10-10

Melodías de Corea

ⓒ ODD ATELIER
Jennie, integrante de BLACKPINK, celebró el Día del Hangeul —el día que conmemora la creación del alfabeto coreano— presentando junto a su agencia una tipografía diseñada para resaltar su belleza.
La compañía OA Entertainment anunció el día 9 el lanzamiento gratuito de la nueva fuente “Zen Serif”, que ya está disponible para descarga en su página web oficial.
Según explicó la agencia, Zen Serif fusiona el estilo occidental clásico del Blackletter con la estética distintiva del Hangeul, suavizando su rigidez e incorporando curvas elegantes y armoniosas que reflejan modernidad y movimiento.
La tipografía también está disponible en la aplicación de edición de videos cortos “Edits”, dentro de Instagram. Es la primera vez que una fuente en Hangeul se incorpora a esta plataforma. 
