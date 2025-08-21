﻿Joe Kim: El makgeolli me permitió conectar más con la cultura coreana y afianzar mi identidad









El makgeolli acompaña a los coreanos desde hace generaciones. No es solo una bebida; también forma parte de la vida cotidiana y es un símbolo de identidad cultural.





Para Joe Kim, fundador de Baekusaeng Makgeolli, acercarse a este mundo supuso reencontrarse con sus raíces. De origen coreano y criado entre Ecuador y Estados Unidos, llegó a Corea con 25 años y descubrió en esta bebida una pasión que transformó su vida. Ese regreso a la tradición no solo lo conectó con su propia cultura, sino que le abrió el camino para compartirla con personas de todo el mundo.





Desde su bodega artesanal en Seúl, elabora su propio makgeolli y comparte su experiencia a través de talleres y cursos en los que enseña a preparar esta bebida en casa y acerca su historia a nuevos públicos.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Joe Kim para conocer su trayectoria y adentrarnos en el fascinante universo de esta bebida tradicional coreana.