Episodio 28: La crisis financiera de 1997, la campaña de recolección de oro y la recuperación económica

La crisis financiera de 1997 y el paquete de rescate del FMI A finales de 1997, Corea se vio obligada a pedir ayuda internacional, recibiendo alrededor de 55.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y otros países. La calificación crediticia del país se desplomó tras el aumento abrupto de la deuda externa, la quiebra de empresas insolventes y el contagio de la crisis financiera en el Sudeste Asiático. La medida buscaba estabilizar una economía golpeada, apenas dos años después de que la renta per cápita superara los 10.000 dólares y un año después de la adhesión del país a la OCDE.





El entonces viceprimer ministro de economía Lim Chang Yeol anuncia la solicitud

de un paquete de rescate al FMI

ⓒ KBS

Solidaridad social y la campaña de recolección de oro Los ciudadanos se sumaron de manera voluntaria a la campaña de recolección de oro destinada a saldar la deuda externa. Cerca de 3,5 millones de personas participaron, reuniendo unas 227 toneladas de oro. El movimiento se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad, y ofreció a la sociedad una oportunidad para enfrentar juntos las dificultades durante la crisis.





Emisión especial en vivo de KBS: "Salvemos el país, recolectemos oro"

ⓒ KBS

El expresidente Kim Dae Jung participa en la campaña de recolección de oro

ⓒ KBS

Reestructuración y dificultades económicas

El FMI impuso condiciones estrictas que Corea tuvo que aceptar, como mantener tasas de interés elevadas, reestructurar el sector empresarial y flexibilizar el mercado laboral. Un gran número de compañías cerraron, el desempleo aumentó y el consumo y la inversión se redujeron, afectando a toda la sociedad. Pese al impacto, estas reformas profundas fortalecieron los fundamentos de la economía y sentaron las bases para un crecimiento estable.





Vidas afectadas por la reestructuración económica

ⓒ KBS

Despedidos, caminando hacia las montañas en lugar de sus trabajos

ⓒ KBS

Superación de la crisis y recuperación de la economía coreana Tras 1998, la economía coreana empezó a mostrar signos de recuperación. Finalmente, el 23 de agosto de 2001, el país logró superar la crisis y liberarse de las estrictas condiciones del FMI. Corea se convirtió en un ejemplo a nivel internacional por haber implementado con éxito la reestructuración económica entre los países respaldados por el organismo. Esta experiencia se considera uno de los momentos clave en la historia económica del país.



