Thành viên: Chunji, Niel, Ricky, Changjo

Thể loại: K-pop

Công ty quản lý: TOP Media

Hoạt động từ: 2010





Teen Top là nhóm nhạc nam được thành lập bởi công ty giải trí TOP Media vào năm 2010 với đĩa đơn đầu tay mang tên “Come Into the World”. Hiện tại, nhóm có 4 thành viên là Chunji, Niel, Ricky, và Changjo, hai thành viên cũ trong đội hình 6 người là L. Joe và C.A.P đã rời nhóm. Vốn nổi tiếng với các bài hit để đời nhưng vào năm 2020, “No More Perfume on You” và “Crazy” được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhờ vào lời bài hát “xấu xa” và giai điệu bắt tai.





Album phòng thu đầy đủ

Teen Top Story: 8pisode (2018)

High Five (2017)

No. 1 (2013)





Đĩa đơn và đĩa mở rộng

4SHO (single, 2023)

To You (single, 2020)

DEAR. N9NE (EP, 2019)

Seoul Night (EP, 2018)

Love Comes (single, 2016)

Red Point (EP, 2016)

Except For Me (single, 2015)

Natural Born Teen Top (EP, 2015)

Teen Top Snow Kiss (single, 2014)

Teen Top Exito (EP, 2014)

Teen Top Class Addition (EP, 2013)

Teen Top Class (EP, 2013)

No. 1 (single, 2013)

Summer Special 나랑 사귈래? (single, 2012)

aRtisT (EP, 2012)

It’s (EP, 2012)

Roman (EP, 2011)

Teen Top Supa Luv (single, 2011)

Transform (single, 2011)

Come Into The World (EP, 2010)