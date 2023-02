Jeong Jun il

ⓒ Mymusic Entertainment

Ngày sinh: 16/08/1983

Công ty quản lý: MYmusic Entertainment

Hoạt động từ: 2009, 2011 (solo)

Tham gia cùng: Mate





Jung Joon-il là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hàn Quốc và cũng là tay keyboard kiêm giọng ca của ban nhạc indie Mate. Năm 2009 anh ra mắt với tư cách là thành viên của Mate với album đầu tay "Be Mate" và debut sự nghiệp solo năm 2011 với "Lo9ve3r4s".





Album phòng thu đầy đủ

Love You I Do (2019)

More Beautiful Thing (2017)

I Missed You (2014)

Lo9ve3r4s (2011)





Đĩa đơn và Đĩa mở rộng

Can We Love Again (2022)

I Will Give You All (2022)

365 Days (2021)

First Love (2021)

Summer Inn. (2020)

But If I Don’t Forget (2020)

Should WE Start? (2019)

Youth (EP, 2018)

I Knew (2018)

Elephant (EP, 2018)

Hey, I Love You (2016)

Remember Me (2016)

#DearMuse #2016 #PinkRibbon (2016)

Beauty (2016)

Underwater (EP, 2016)

Unrequited Love (2015)

2014 Monthly Yoon Jong-shin October (2014)

New Winter (2013)

2011 Monthly Yoon Jong-shin June (2011)