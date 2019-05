Thành viên: Ahn Ji-young, Woo Ji-yoon

Thể loại: K-pop, folk rock, R&B, indie pop

Công ty quản lý: Shofar Music

Hoạt động từ: 2016





BOL4, cũng được biết đến là Bolbbalgan4 (볼빨간사춘기), là nhóm nhạc nữ indie được yêu thích hàng đầu tại Hàn Quốc. Nhóm gồm có hai thành viên, ra mắt năm 2016. Tên của nhóm trong tiếng Hàn được dịch sát nghĩa là “Tuổi dậy thì má hồng”. Hai cô gái lần đầu xuất hiện trong chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng Supperstar K6 năm 2014, trước khi chính thức ký kết hợp đồng với Công ty giải trí Shofar Music. Tháng 4 năm 2016, cặp đôi Bolbbalgan4 ra mắt với single “Fight Day”, nằm trong album mini đầu tay có tựa đề “Red Ickle”.





Album phòng thu

Red Planet (Hoàn chỉnh, 2016)

EPs & Singles

Tuyển tập Tuổi dậy thì – Sức sống hoa cỏ (EP, 2019)

Dejavu (Single, 2018)

Red Diary Page. 2 (EP, 2018)

#Firstlove (Single, 2018)

Red Diary Page. 1 (EP, 2017)

We Loved w/ 20 Years of Age (Single, 2017)

Tell Me You Love Me (Single, 2016)

Red Ickle (EP, 2016)