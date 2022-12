Thành viên: Choi Hyun-joon, Kim Kyung-rock, Pak Ji-heon

Công ty quản lý: Happy Face Entertainment

Hoạt động từ: 2004

V.O.S là viết tắt của Voice of Soul, tên nhóm nhạc nam R&B Hàn Quốc ra mắt năm 2004 gồm 3 thành viên Choi Hyun-joon, Kim Kyung-rock và Park Ji-heon. Park Ji-heon đã từng rời nhóm năm 2010 nhưng đã trở lại vào năm 2015 khi nhóm ký hợp đồng với công ty khác. Những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm phải kể đến là “Every Day”, “Please” và “When I Wanna See You”. Nhóm đã phát hành loạt đĩa đơn mới trong năm 2022 và ca khúc mới nhất gần đây là “I Was You” phát hành vào tháng 11.

Studio Albums

This is Voice of Soul (đầy đủ, tháng 3/2010)

Wonderful Things (phòng thu, tháng 5/2008)

Blue Castle (phòng thu, tháng 11/2005)

The Real (phòng thu, tháng 5/2004)

Extended Plays & Singles

I Was You (single, 2022)

Like Crazy 아픔을 말하는 (single, 2022)

Again (single, 2022)

I Found Love (single ,2022)

Let Us Break Up (single, 2021)

Always Be Here (single, 2021)

Call Your Name (single 2020)

I Miss You (single, 2020

Live Well (single 2019)

Again (single, 2019)

Door (single ,2018)

Time (single, 2017)

Nocturne (single, 2017)

Smile (single, 2017)

My Melody (single, 2016)

Live With Me (single, 2016)

Someday (EP, 2015)

The End. (single, 2014)

Cry and Run (single, 2014)

Memory (EP, 2010)

The Blue Bird (EP, 2010)

Routine Free (EP, 2009)

The Flower Smiles (single, 2007)

The First Time (digital, 2006)