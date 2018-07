EU bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu mặt hàng thép

Liên minh châu Âu (EU) hôm 19/7 đã bắt đầu tạm thời áp dụng biện pháp tự vệ (safeguard) đối với 23 mặt hàng thép nhập khẩu. Điều này khiến cho tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc càng trở nên khó khăn hơn.





EU khởi động biện pháp tự vệ tạm thời

Liên minh châu Âu cho biết đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ trên do mặt hàng sắt thép của các nước đổ dồn vào châu Âu sau khi Mỹ tiến hành áp mức thuế suất cao với thép nhập khẩu. Biện pháp tự vệ là biện pháp được áp dụng khi lượng nhập khẩu một sản phẩm nào đó tăng vọt, gây lo ngại có thể làm thiệt hại đến ngành công nghiệp nội địa. Liên minh châu Âu quyết định thiết lập hạn ngạch nhập khẩu dựa trên lượng nhập khẩu trong vòng ba năm qua, nếu mặt hàng nhập khẩu nào vượt quá hạn ngạch này sẽ bị đánh thuế 25%.

Điểm khác với biện pháp áp mức thuế suất cao đối với thép nhập khẩu của Mỹ là EU không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu theo từng quốc gia, mà áp dụng hạn ngạch nhập khẩu toàn cầu. Nói cách khác, trong khi Washington phân bổ lượng hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế vào Mỹ theo từng quốc gia thì EU lại quy định hạn ngạch nhập khẩu chung, nếu vượt quá hạn ngạch này sẽ đánh thuế nhập khẩu. Đây còn được gọi là hạn ngạch thuế quan (TRQ). Ban chấp hành Liên minh châu Âu cho biết việc phân bổ hạn ngạch thuế quan sẽ được tiến hành theo kiểu ưu tiên thứ tự đến trước (first come first serve basis). Tức, nước nào nhập khẩu vào EU nhanh nhất sẽ được miễn thuế, và khi đã vượt quá hạn ngạch cho phép, EU sẽ tiến hành áp thuế với sản phẩm nhập khẩu của bất cứ quốc gia nào.



Cú sốc cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Tổng hạn ngạch nhập khẩu được miễn thuế đối với 23 mặt hàng thép bị áp đặt biện pháp tự vệ lần này của EU là 15,13 triệu tấn. Tùy vào từng mặt hàng, con số này tối thiểu là 5.500 tấn, tối đa là 4,26 triệu tấn. Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ tư của Hàn Quốc. Lượng thép xuất khẩu của Hàn Quốc sang EU năm 2015 là 2,45 triệu tấn, năm 2016 là 3,12 triệu tấn và năm 2017 là 3,3 triệu tấn. Trong số 23 mặt hàng thép bị EU áp đặt biện pháp tự vệ lần này, đa số bao gồm các mặt hàng thép tấm, mặt hàng thép xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp trên của EU sẽ gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.



Biện pháp đối phó

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang tìm kiếm mọi phương án để giảm thiểu tối đa những thiệt hại cho ngành thép trong nước. Trong thời gian qua, Chính phủ đã gửi đơn kiến nghị, hay đề nghị sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức bên ngoài để yêu cầu Mỹ loại mặt hàng thép của Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước bị áp mức thuế nhập khẩu cao. Mặt khác, trong thời gian tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức, EU sẽ áp dụng biện pháp tạm thời như trên tối đa trong khoảng 200 ngày. Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp tự vệ với mặt hàng thép nhập khẩu vào năm 2019. Trước đó, EU cũng từng áp đặt biện pháp tự vệ với mặt hàng thép vào năm 2012. Khi đó, EU cũng bắt đầu áp dụng biện pháp tạm thời với hạn ngạch nhập khẩu toàn cầu, nhưng sau đó lại thiết lập hạn ngạch nhập khẩu cho từng quốc gia khi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.