Chính phủ hạ dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2018

Chính phủ Hàn Quốc đã hạ 0,1% triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm sau, lần lượt xuống còn 2,9% và 2,8%. Như vậy là cả Chính phủ cũng đã công nhận phần nào rằng kinh tế Hàn Quốc đang có dấu hiệu đi xuống. Theo đó, dự kiến tình hình tăng trưởng kinh tế và tuyển dụng sẽ còn gặp khó khăn, Chính phủ cần phải dốc toàn lực để tìm ra đối sách.





Hạ dự đoán các chỉ số kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc hôm 18/7 đã mở cuộc họp giữa các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon, công bố “Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2018”. Trong đó, Chính phủ đã hạ dự đoán về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm sau, cùng nhiều chỉ số kinh tế quan trọng khác.





Tiêu dùng tư nhân dự kiến tăng 2,7%, giảm 0,1% so với triển vọng mà Chính phủ đưa ra hồi cuối năm ngoái là 2,8%. Dự đoán về đầu tư và việc làm còn giảm mạnh hơn. Đầu tư thiết bị được điều chỉnh từ mức tăng 3,3% xuống còn 1,5%. Mức tăng đầu tư xây dựng bị hạ từ 0,8% xuống còn 0,1%. Lao động có việc làm dự kiến tăng bình quân 180.000 người/tháng, giảm 140.000 người so với triển vọng đưa ra ban đầu là 320.000 người. Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu cũng bị giảm từ 5,3% xuống 4%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 15,8% năm 2017. Ngược lại, nhập khẩu dự kiến chịu ảnh hưởng từ giá dầu tăng nên triển vọng nhập khẩu được nâng từ mức 6% lên 11,2%.





Bối cảnh

Việc Chính phủ hạ triển vọng tăng trưởng là điều đã được dự đoán từ trước. Các chỉ số kinh tế đều đang có xu hướng đình trệ, đặc biệt là chỉ số tuyển dụng khi vấn đề việc làm đang nổi lên như một vấn nạn nghiêm trọng. Do đó, đã có nhiều chuyên gia chỉ ra rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang có chiều hướng đi xuống. Bất chấp những ý kiến này, cho tới gần đây, Chính phủ Hàn Quốc vẫn khẳng định nền kinh tế Hàn Quốc đang duy trì xu hướng hồi phục sang tháng thứ tám liên tiếp, làm dấy lên ý kiến tranh cãi. Tuy nhiên, cuối cùng Chính phủ vẫn phải hạ mức dự đoán về các chỉ số kinh tế, trong đó có triển vọng tăng trưởng nền kinh tế, đặt dấu chấm hết cho những tranh cãi. Đây là minh chứng cho thấy tình hình nền kinh tế thựcsựkhông lạc quan như phân tích của Chính phủ. Chỉ số bi quan nhất là tuyển dụng. Trong “Phương hướng kinh tế năm 2018” công bố cuối năm ngoái, Chính phủ đã dự đoán số lao động có việc làm sẽ tăng bình quân 320.000 người/tháng trong năm nay. Vậy nhưng sau khi rơi xuống ngưỡng 104.000 người vào tháng 2 vừa qua, mức tăng lao động có việc làm đã liên tiếp ở ngưỡng 100.000 người cho tới tháng 6 vừa rồi. Trong sáu tháng đầu năm nay, tỷ lệ tăng xuất khẩu là 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu không bao gồm mức tăng của xuất khẩu chíp bán dẫn thì kim ngạch xuất khẩu vẫn giữ nguyên so với năm trước. Đầu tư thiết bị trong vòng từ tháng 1 tới tháng 5 tăng 4,8%, nhưng nếu trừ đi đầu tư cho máy móc sản xuất chíp bán dẫn thì ngược lại đầu tư thiết bị đã giảm 1,4%. Tiêu dùng tư nhân tăng 3,5% trong quý I, nhưng lại thiên về tiêu dùng của người dân tại nước ngoài hay các sản phẩm nhập khẩu, không giúp ích gì cho tiêu thụ nội địa.





Đối phó của Chính phủ và triển vọng

Chính phủ chỉ ra rằng nếu không giải quyếtđượctình hình hiện nay thì dự kiến tình hình tăng trưởng, tuyển dụng sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Do vậy, Chính phủ quyết tâm dốc toàn lực để tạo ra thành quả kinh tế rõ rệt. Tuy nhiên, các điều kiện trong và ngoài nước lại đang không mấy khả quan. Đầu tư trang thiết bị, xây dựng, vốn đóng góp lớn vào tăng trưởng trong thời gian qua, đang tiếp tục trì trệ. Các ngành công nghiệp chủ lực cũng trong tình trạng “dậm chân tại chỗ”, dân số trong độ tuổi lao động giảm, dự kiến sẽ tiếp tục gây khó khăn về vấn đề việc làm. Thêm vào đó là các điều kiện quốc tế bất lợi như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, giá dầu quốc tế tăng. Phó Thủ tướng Kim Dong-yeon cho rằng nền kinh tế sẽ có thể trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới. Để đối phó với điều này, Chính phủ sẽ nâng chi tiêu tài chính trong năm sau lên ở mức giữa 7%.