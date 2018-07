Tòa án yêu cầu Chính phủ chịu trách nhiệm trong thảm họa chìm tàu Sewol

ⓒ KBS News





Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết Chính phủ và Công ty vận tải biển Cheonghaejin, công ty điều hành tàu Sewol, chiếc tàu khách xấu số bị chìm vào năm 2014, phải chịu trách nhiệm bồi thường vì đã sai sót trong quá trình đối phó giai đoạn đầu, cứu hộ nạn nhân, làm gia tăng thương vong về người. Như vậy là phải hơn bốn năm sau thảm họa chìm tàu Sewol, tòa án mới công nhận về trách nhiệm bồi thường của quốc gia trong vụ tai nạn này.





Phán quyết của tòa án

Tòa án khu vực Trung Seoul hôm 19/7 đã ra phán quyết về vụ kiện của gia quyến các nạn nhân trong vụ chìm tàu Sewol, yêu cầu Chính phủ và công ty Cheonghaejin phải bồi thường khoản tiền 200 triệu won (176.616 USD) cho mỗi nạn nhân, và 40 triệu won (35.345 USD) tiền an ủi cho bố mẹ của nạn nhân, từ 5 triệu tới 20 triệuwon(4.411 USD cho tới 17.644 USD) tiền an ủi cho anh chị em, ông bà của nạn nhân. Tòa án yêu cầu Chính phủ và công ty Cheonghaejin phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đã lơ là quản lý, để xảy ra vụ tai nạn này. Công ty Cheonghaechin vẫn để tàu Sewol xuất cảng trong khi chở quá tải và cố định hàng hóa không chặt. Khi xảy ra tai nạn, các thuyền viên trên tàu đã ra chỉ thị cho các hành khách giữ nguyên vị trí, trong khi bản thân mình lại tìm cách thoát thân đầu tiên. Người chỉ huy tàu mang số hiệu 123 của Cảnh sát biển thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla) tên Kim Kyung-il đã không có biện pháp cứu hộ kịp thời và thích hợp, không làm tròn nghĩa vụ bảo vệ cho an toàn và tính mạng của người dân. Tàu 123 là tàu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường tai nạn chìm tàu Sewol.





Tòa án cho rằng cần phải xem xét tới sự sợ hãi và nỗi đau khổ của các nạn nhân khi tai nạn xảy ra, cú sốc tinh thần to lớn của gia quyến sẽ còn kéo dài, và cần phải phòng tránh xảy ra vụ việc tương tự. Tòa án đã cân nhắc mức bồi thường trên sao cho đảm bảo tính công bằng với mức bồi thường mà gia quyến các nạn nhân khác đã nhận được từ quốc gia và từ khoản tiền quyên góp của người dân cả nước.





Thảm họa chìm tàu Sewol và sự bồi thường của Nhà nước

Thảm họa xảy ra vào ngày 16/4/2014 khi tàu khách Sewol trọng tải 6.825 tấn chở 476 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, đã gặp nạn và chìm trên đường đi từ cảng Incheon, thành phố Incheon, đến đảo Jeju khiến tổng cộng 304 người thiệt mạng, trong đó có năm nạn nhân vẫn chưa tìm thấy thi thể. Trong số những người thiệt mạng, có 261 người là học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, đang trên đường đi du lịch ngoại khóa tới đảo Jeju. Khi xảy ra tai nạn, thuyền trưởng của tàu đã không ra chỉ thị cho các hành khách rời khỏi tàu, mà cùng với một số thuyền viên khác thoát thân trước tiên. Cơ quan cứu hộ khi đó cũng đã không có các biện pháp nhanh chóng và thích hợp, làm gia tăng thương vong về người.





Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã bồi thường cho mỗi nạn nhân là học sinh trường Danwon bình quân 420 triệu won (371.090 USD) và khoản tiền an ủi là 50 triệu won (44.177 USD). Đối với các nạn nhân là người dân thường, mức bồi thường được tính toán khác nhau tùy theo độ tuổi, nghề nghiệp. Vào tháng 9 năm 2015, 355 gia quyến của 118 nạn nhân đã khởi kiện Chính phủ và công ty Cheonghaejin để truy cứu trách nhiệm về tai nạn này. Tuy nhiên, họ tuyên bố chỉ muốn truy cứu trách nhiệm của Chính phủ về mặt pháp lý, và từ chối nhận bồi thường từ quốc gia.





Ý nghĩa

Với phán quyết lần này, gia quyến của mỗi nạn nhân tham gia vụ kiện tập thể này có thể được nhận tối đa 680 triệu won (599.911 USD) tiền bồi thường nếu cả bố mẹ, anh chị em, ông bà của nạn nhân đều tham gia vào vụ kiện này và tính toán cả thu nhập mà nạn nhân có thể kiếm được trong tương lai. Nếu cả bố và mẹ của nạn nhân đều tham gia vụ kiện thì có thể được hưởng bồi thường khoảng 600 triệu won (529.333 USD), nhiều hơn khoản bồi thường thiệt hại và hỗ trợ mà quốc gia đã chi trả cho gia quyến các nạn nhân khác không tham gia vào vụ kiện này. Tuy nhiên, việc tòa án công nhận trách nhiệm của quốc gia trong vụ chìm tàu Sewol còn có ý nghĩa lớn hơn so với mức bồi thường. Tòa án nhận định tai nạn tàu khách Sewol đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới xã hội Hàn Quốc, do vậy cần phải phòng tránh để xảy ra sự cố tương tự.