“Tình trạng nắng nóng cũng là thiên tai” 

Thiệt hại do nắng nóng ngày càng tăng

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc hôm 22/7 đã nhất trí lập trường rằng cần phải quy định tình trạng “nắng nóng” là “thiên tai”. Bộ đã thay đổi lập trường chỉ sau một năm bởi gần đây thiệt hại do nắng nóng tăng đáng kể trên toàn quốc. Hiện tại, theo Luật cơ bản về sự cố, thảm họa và quản lý an toàn, nắng nóng không thuộc diện thiên tai. Tuy nhiên, vào thời điểm mùa hè trong những năm gần đây, nắng nóng đã liên tiếp gây ra nhiều thiệt hại, khiến nhiều ý kiến cho rằng cần phải xem nắng nóng là thiên tai. Đặc biệt, năm nay, đợt nắng nóng đến sớm khiến các vụ thiệt hại tăng nhanh chóng. Chỉ tính trong bốn ngày, từ ngày 12/7 đến 15/7, đã có 285 bệnh nhân tăng thân nhiệt, và hai người tử vong do nắng nóng. Hơn nữa, tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 7 nên dự kiến tình hình thiệt hại sẽ tiếp tục gia tăng.

Dự luật sửa đổi

Trước đó, dự luật có nội dung quy định tình trạng nắng nóng là thiên tai đã nhiều lần được đề xuất tại Quốc hội. Vào năm ngoái, ủy viên tư vấn cấp cao của Ủy ban Hành chính và an toàn tại Quốc hội cũng nhận định rằng Chính phủ cần phải ban hành luật liên quan. Tuy nhiên, khi đó, Bộ Hành chính và an toàn đã bày tỏ lập trường phản đối, và bảo lưu thẩm định dự luận này vì cho rằng tình trạng nắng nóng hay hạn hán là có thể dự đoán trước được, hơn nữa sự chênh lệch ý kiến về tình trạng nắng nóng và hạn hán là khá lớn nên khó có thể quy định cụ thể nguyên nhân thiệt hại. Bộ này khẳng định tình trạng nắng nóng được quản lý dựa theo quy định về “thảm họa”, và Bộ vẫn thực hiện các biện pháp khi cần thiết.

Triển vọng

Nếu dự luật sửa đổi có nội dung quy định nắng nóng là thiên tai được thông qua, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi cơ bản trong việc đối phó với tình trạng nắng nóng. Tức, biện pháp đối phó và hỗ trợ trong khuôn khổ Chính phủ sẽ được tiến hành một cách có hệ thống hơn. Chính phủ sẽ soạn thảo sách hướng dẫn tiêu chuẩn về quản lý nguy cơ, thực hiện ứng phó, hay biện pháp ngay tại hiện trường, để người dân có biện pháp xử lý phù hợp. Ngoài ra, vai trò của các cơ quan ban ngành Chính phủ sẽ được quy định cụ thể, giúp tăng hiệu quả quản lý hơn. Đối với những bệnh nhân tử vong, hay hộ gia đình chăn nuôi có gia súc chết do nắng nóng cũng sẽ nhận được bồi thường. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ lập các đối sách, kế hoạch dài hạn về tình hình nắng nóng.