Trung Quốc và Nga cản trở Mỹ về yêu cầu cấm cung cấp xăng dầu cho Bắc Triều Tiên 

Mỹ yêu cầu cấm cung cấp xăng dầu cho miền Bắc

Mỹ gần đây đã yêu cầu Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa thêm nội dung cấm cung cấp xăng dầu cho miền Bắc vào biện pháp cấm vận, với lý do là Bắc Triều Tiên đã nhập trái phép xăng dầu bằng hình thức sang hàng giữa các tàu thuyền. Kể từ đầu năm nay cho đến tháng 5 vừa qua, miền Bắc đã sử dụng 20 tàu thuyền để thực hiện 89 vụ nhập lậu xăng dầu. Đây là hành vi vi phạm Nghị quyết 2397 được thông qua vào tháng 12 năm 2017 của Hội đồng bảo an. Trong đó có quy định hạn mức xăng dầu mà Bình Nhưỡng có thể nhập khẩu là 500.000 thùng mỗi năm. Washington chỉ ra rằng mỗi tàu chỉ cần chở một phần ba tải trọng là đã vượt mức 500.000 thùng mỗi năm. Nếu tàu chở đến 90% tải trọng thì con số sẽ lên đến 1.367.628 thùng mỗi năm, tăng gấp ba lần so với mức cho phép. Báo cáo của Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên ít nhất đã đảm bảo sở hữu được khoảng 759.793 thùng xăng dầu trong năm nay. Do đó, cần phải có biện pháp dừng toàn diện việc bán xăng dầu trái phép cho miền Bắc từ giờ cho đến cuối năm.

Lập trường của Trung Quốc và Nga

Liên quan đến yêu cầu này của Mỹ, phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin, căn cứ về sự thật trên để các nước thành viên xem xét và đưa ra phán đoán. Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cũng cho biết đang xem xét yêu cầu của Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington cung cấp thêm thông tin. Trên thực tế, động thái trên của Trung Quốc và Nga được phân tích là nhằm kìm hãm bớt yêu cầu của Mỹ. Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6, Bắc Kinh và Mat-xcơ-va đã luôn hối thúc cộng đồng quốc tế giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Vào tháng 6 vừa qua, Trung Quốc và Nga đã xúc tiến đưa ra một tuyên bố của Hội đồng bảo an, đề cập đến sự cần thiết phải giảm nhẹ các biện pháp cấm vận miền Bắc.

Trong buổi họp báo định kỳ hôm 29/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhận định rằng việc áp đặt các biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên không phải là mục đích chính, mà các bên cần phải hợp tác, giải quyết vấn đề miền Bắc bằng biện pháp đối thoại về mặt ngoại giao, ủng hộ nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Trước đó, hôm 13/6, đại sứ của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng cho biết các bên nên nghĩ đến các biện pháp gỡ bỏ hoặc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Mặc dù Bắc Kinh và Mat-xcơ-va đã thất bại trong việc xúc tiến thông quan tuyên bố giảm nhẹ biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng, song dự kiến cuộc giằng co giữa các bên sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới. Điều này cho thấy “lỗ hỏng” trong các biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế đang ngày càng lớn dần.