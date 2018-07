Hàn Quốc đang điều tra vụ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên  

“Có thể xử phạt những người liên quan”

Tại buổi họp báo định kỳ hôm 19/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết các cơ quan chức năng trong nước đang tiến hành điều tra vụ tàu chở than đá của Bắc Triều Tiên nhập cảng vào Hàn Quốc trong năm ngoái, và để ngỏ khả năng xử phạt những đối tượng có liên quan đến vụ việc này. Đồng thời, ông Noh Kyu-duk cũng cho biết Seoul sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng cho đến khi miền Bắc phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Trước đây, căn cứ theo Nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Hàn Quốc đã từng bắt giữ ba tàu thuyền của miền Bắc. Giải thích về việc Hàn Quốc không bắt giữ tàu chở than trên của Bắc Triều Tiên, ông Noh Kyu-duk cho biết Chính phủ chỉ bắt giữ tàu có bằng chứng phạm pháp tương đối rõ ràng.

Nghi ngờ về việc nhập lậu than đá miền Bắc vào Hàn Quốc

Nghi ngờ về việc than đá của Bắc Triều Tiên được nhập lậu trái phép vào Hàn Quốc được đưa ra trong báo cáo gần đây của Nhóm chuyên gia giám sát hoạt động cấm vận với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Báo cáo trên cho biết than đá của miền Bắc đã được đưa lên tàu “Sky Angel”, đăng ký tại Pannama, cùng tàu “Rich Glory” mang quốc tịch Sierra Leone tại cảng Kholmsk, Nga, rồi được vận chuyển đến cảng Incheon của Hàn Quốc vào ngày 2/10 và cảng Pohang vào ngày 11/10 năm ngoái. Tổng số lượng than đá của Bắc Triều Tiên mà hai tàu này chở đến Hàn Quốc được xác định là lên đến 9.000 tấn.

Ngoài ra, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cũng đưa tin cho biết hai tàu trên gần đây vẫn thường hay lui tới Hàn Quốc. Theo VOA, tín hiệu thiết bị nhận dạng tự động tàu đã phát hiện tàu “Rich Glory” ở cảng Busan vào ngày 4/7 vừa qua. Hơn nữa, VOA còn cho biết tàu “Rich Glory” đã có đến 16 lần nhập cảng Hàn Quốc trong suốt chín tháng, mà không vấp phải sự cảnh cáo nào từ phía Chính phủ Hàn Quốc, và tàu này hiện đang hoạt động trên vùng biển của Nhật Bản. Nhận định về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19/7 kêu gọi các nước không nên ngần ngại có các biện pháp trừng phạt riêng đối với các đối tượng bất chấp lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, vẫn tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền Bắc Triều Tiên.