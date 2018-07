Monsta X xuất hiện trên chương trình talk show “Good Day New York”

ⓒ YONHAP News

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí Starship Entertainment cung cấp, nhân chuyến lưu diễn đến Mỹ từ ngày 20/7 vừa qua, các chàng trai nhóm nhạc thần tượng Monsta X đã được mời đến ghi hình cho chương trình “Good Day New York” – một trong những talk show lớn nhất New York – phát sóng trên kênh Fox5 vào ngày 23/7 (tính theo giờ Mỹ).





Được lên sóng lần đầu tiên vào năm 1988, cho đến thời điểm hiện tại, “Good Day New York” vẫn đang giữ vị thế là kênh tin tức thời sự buổi sáng lớn nhất tại New York, được phát sóng trên Fox 5 (Kênh 5), một đài truyền hình do Fox sở hữu và vận hành tại thành phố New York.





Trước Monsta X, từng có một số nghệ sĩ tên tuổi của Hàn Quốc được mời đến tham dự chương trình talk show nổi tiếng này như nam tài tử Lee Byung-hun, nam ca sĩ kiêm diễn viên Bi (Rain), nhóm nhạc thần tượng nam Super Junior và GOT7. Chính vì thế, việc Monsta X được xuất hiện trên sóng truyền hình “Good Day New York” cho thấy mức độ nổi tiếng và sức hút của nhóm tại Mỹ cũng được đánh giá cao không kém các nghệ sĩ đàn anh. Đây chắc chắn sẽ là bước đà vững chắc, tạo điều kiện cho nhóm có thể tiến xa hơn nữa vào thị trường âm nhạc xứ sở cờ hoa trong tương lai.