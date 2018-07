Bắc Triều Tiên đề nghị nối lại công tác khai quật di tích Manwoldae

Theo thông tin xác nhận được của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), các quan chức thuộc Hội đồng sử gia liên Triều của Hàn Quốc hôm 15/7 vừa qua đã có cuộc gặp với các học giả thuộc Hội đồng hợp tác và hòa giải dân tộc của Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Các học giả miền Bắc đã đề xuất nối lại công tác khảo sát, khai quật di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt) tại thành phố Gaesung, Bắc Triều Tiên. Có thể nói đây là câu trả lời cụ thể đầu tiên của miền Bắc trước đề nghị của miền Nam về vấn đề giao lưu học thuật vào tháng 3 vừa qua.



Khu di tích Manwoldae

Manwoldae là cố cung do vua Taejo (Thái Tổ) của triều đại Goryeo (918-1392) xây dựng vào năm 919, sau khi định đô ở phía Nam chân núi Songak. Đây là hoàng cung chính của triều đại Goryeo cho đến khi triều đại này bắt đầu sụp đổ do sự tấn công của quân nổi loạn Hồng cân tặc (Giặc chít khăn đỏ) người Hán vào năm 1361. Do đó, công tác khai quật khu di tích Manwoldae có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc nghiên cứu lịch sử triều đại Goryeo thế kỷ X đến thế kỷ XIV.



Công tác khai quật di tích Manwoldae trước đây

Kể từ năm 2007, hai miền Nam-Bắc đã từng bảy lần tiến hành điều tra khai quật chung di tích Manwoldae, song công tác này đã bị gián đoạn từ năm 2016 bởi các vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Vào năm 2005, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí khảo sát, khai quật chung khu di tích Manwoldae tại Hội thảo khoa học liên Triều nhằm xúc tiến đưa Khu di tích lịch sử thành phố Gaesung được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Trong Hội nghị cấp tướng liên Triều diễn ra vào tháng 12 năm 2005, hai miền Nam-Bắc cũng nhất trí thực hiện “Dự án quản lý bảo tồn và đăng ký Khu di tích lịch sử thành phố Gaesung là di sản thế giới”. Đồng thời, hai bên đã thông qua bản thỏa thuận khảo sát khai quật khu di tích này vào tháng 6 năm 2006.

Theo đó, hai miền đã thực hiện đợt điều tra đầu tiên từ ngày 15/5 đến ngày 13/7 năm 2007, tiến hành khảo sát, thăm dò khoảng 33.000 m2 diện tích của khu di tích. Vào tháng 9 cùng năm, hai bên đã bắt đầu công tác khai quật, tìm được năm tòa nhà, và khoảng 2.000 hiện vật. Sau đó, những học giả của miền Nam đã đến thăm, khảo sát và khai quật khu di tích trên vào các năm 2008, 2010, 2011, và 2014. Trong đợt khai quật lần thứ VII, cũng là đợt khai quật gần nhất, được tiến hành từ ngày 1/6 đến 30/11 năm 2015, các nhà khảo cổ học của hai miền đã khai quật được 19 tòa công trình, và hơn 3.500 hiện vật. Cho đến nay, công tác khai quật di tích Manwoldae đã hoàn tất được 19.000 m2 trên tổng số diện tích 33.000 m2 khu vực có các tòa kiến trúc ở phía Tây khu di tích, tìm thấy được 39 tòa nhà, hai bờ tường, hai cầu thang cỡ lớn, cùng hơn 16.500 hiện vật.



Ý nghĩa

Công tác khảo sát khai quật di tích Manwoldae có ý nghĩa quan trọng trong việc nối lại các hoạt động giao lưu học thuật liên Triều, trước khi hai miền Nam-Bắc chính thức có các hoạt động giao lưu hợp tác trên toàn diện. Bởi hợp tác liên Triều trong lĩnh vực kinh tế có nhiều rào cản do vấp phải các biện pháp cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế, nhưng hợp tác giữa hai miền về vấn đề học thuật lại không gặp mấy khó khăn. Tuy nhiên, tất cả kinh phí khảo sát, khai quật đều do phía Hàn Quốc chi trả, nên vấn đề trọng tâm là phải xác định xem điều này có vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc hay không.