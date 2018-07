Chính giới Hàn Quốc nhất trí mở phiên điều trần vụ bê bối của Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh

Chính giới Hàn Quốc đã nhất trí sẽ mở phiên điều trần liên quan đến việc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC) từng soạn thảo văn bản xem xét ban lệnh giới nghiêm ngay trước khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye vào tháng 3 năm 2017.



Công tác điều tra

Hiện tại, vụ việc đang được giao cho nhóm điều tra đặc biệt được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Moon Jae-in phụ trách. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đang tiến hành điều tra vụ bê bối này bởi một số tổ chức dân sự đã đệ đơn kiện những đối tượng liên quan. Ngoài ra, Viện Kiểm sát và quân đội đã nhất trí thành lập một nhóm phối hợp điều tra chung. Tức, mặc dù đối tượng điều tra của nhóm điều tra đặc biệt và Viện Kiểm sát được phân định cụ thể, nhưng khi cần thiết, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau.

Nhóm điều tra đặc biệt được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống gồm có 30 công tố viên quân đội không thuộc lực lượng Lục quân và Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh. Bài toán lớn nhất của nhóm điều tra đặc biệt là làm sáng tỏ xem ai là người đã chỉ thị soạn thảo văn bản trên, cũng như vụ việc đã được báo cáo đến đâu, và những nhân vật có liên quan gồm những ai. Đặc biệt, nhóm điều tra đặc biệt có kế hoạch tập trung điều tra xem văn bản này thực sự là kế hoạch sẽ được triển khai thực tế hay không. Theo đó, nhóm điều tra đặc biệt sẽ tiến hành khám xét và điều tra cả các tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh.



Vụ bê bối của Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh

Vụ bê bối liên quan đến Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh đã bị phanh phui khi Trung tâm nhân quyền quân đội công khai văn bản liên quan vào hôm 6/7 vừa qua. Vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh soạn thảo văn bản có nhan đề là “Phương án thực hiện lệnh giới nghiêm thời chiến và phối hợp chung”. Khi đó là thời gian diễn ra các cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu cựu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Nội dung chính của văn bản là sớm ban lệnh thiết quân luật để đối phó với các vụ biểu tình thắp nến, và xem xét thực hiện lệnh giới nghiêm khi tình hình trở nên xấu đi. Ngoài ra, văn bản còn bao gồm kế hoạch cụ thể về việc huy động, bố trí binh lực và vũ khí. Do đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành coi kế hoạch này là một âm mưu gây nội chiến.



Tranh cãi giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh

Gần đây, vụ bê bối này còn được xem như là một “trò chơi nói thật” giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh. Phía Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh cho rằng văn bản trên đã được báo cáo cho Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Song Young-moo, và nhận được câu trả lời rằng lệnh thiết quân luật không phải là vấn đề cần phải điều tra về mặt pháp luật. Trong khi đó, Bộ trưởng Song Young-moo lại cho rằng khẳng định trên là sai sự thật. Có thể thấy, Bộ trưởng Quốc phòng và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh dự kiến sẽ có cuộc tranh cãi gay gắt tại Quốc hội. Điều này làm dấy lên lo ngại sẽ phai nhạt bản chất chính của cuộc điều tra.