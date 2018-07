Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang hỗ trợ Lào

Seoul cử gấp đội cứu hộ sang Lào

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nhanh chóng cử Đội cứu hộ thiên tai Hàn Quốc (KDRT) đến Lào để hỗ trợ sự cố đập thủy điện do công ty xây dựng SK của Hàn Quốc tham gia thi công bị vỡ vào tối muộn hôm 23/7 vừa qua. Hiện tại, khu vực xảy ra tai nạn trên đã được Chính phủ Lào công bố là “Khu vực thảm họa khẩn cấp”. Theo thống kê chính thức, vụ vỡ đập thủy điện đã khiến 26 người thiệt mạng, 131 người mất tích và hơn 3.000 người bị cô lập đang chờ được cứu hộ.





Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào

Sự cố vỡ đập đã xảy ra tại công trường xây dựng đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy nằm ở tỉnh Attapeu, thuộc lưu vực sông Mê Kông, phía Đông Nam của Lào. Theo các cơ quan ngôn luận tại địa phương, đập vỡ đã khiến hơn 5 tỷ m3 nước tràn xuống, nhấn chìm những ngôi làng gần đó. Phía công ty xây dựng SK cho biết do mưa lớn, một trong số năm đập phụ chứa nước của công trình đập thủy điện đã bị tràn và một phần đập bị vỡ. Đây là một con đập đắp bằng đất (earth-fill dam).

Chính phủ Lào đang theo đuổi kế hoạch trở thành “cục pin của khu vực Đông Nam Á”, xây dựng các nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông để xuất khẩu điện sang các nước lân cận như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia. Hiện tại, Lào có khoảng 46 nhà máy thủy điện đang hoạt động và trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, Lào cũng đang có kế hoạch xây dựng thêm 54 nhà máy thủy điện nữa cho đến năm 2020. Có thể nói, đây là một chính sách xuất khẩu hiệu quả nhất đối với Lào, một nước thuộc diện nghèo nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng này đã kéo theo những tác động hết sức nghiêm trọng như vấn đề môi trường trên toàn bộ lưu vực sông Mê Kông. Hơn nữa, những vụ tai nạn như sự cố vỡ đập lần này diễn ra hầu như mỗi năm, gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn.



Trách nhiệm liên quan

Liên quan đến vụ tai nạn lần này, dư luận hiện đang hết sức quan tâm đến trách nhiệm của phía công ty xây dựng SK. Bởi đây là một dự án phát triển được công ty xây dựng SK và Tổng công ty điện lực phía Tây Hàn Quốc xúc tiến. Nói cách khác, công ty xây dựng SK phải chịu tất cả trách nhiệm từ khâu thiết kế đến thi công và vận hành. Do đó, nếu đập trên bị vỡ do lỗi thiết kế, thi công, thì công ty xây dựng SK phải chịu trách nhiệm rất nặng. Ngược lại, nếu nguyên nhân là do mưa lớn, vượt quá mức dự đoán, thì trách nhiệm của nhà thầu xây dựng sẽ nhẹ hơn do đập được thiết kế dựa theo dữ liệu về lượng mưa trong quá khứ. Tức, đập có khả năng bị vỡ do mưa lớn, nếu cường độ mưa và mực nước vượt quá mức tiêu chuẩn khi thiết kế.