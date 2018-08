Việc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung và kỳ vọng mở lại dự án này

ⓒ YONHAP News

Khi khu công nghiệp liên Triều Gaesung, biểu tượng của hòa giải và hợp tác liên Triều, bị đóng cửa, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại đây đã phải chịu tổn thất nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày dự án kinh tế này sẽ được mở lại. Với thành công của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều năm nay, bầu không khí của hòa bình và hòa giải đang lan tỏa khắp bán đảo Hàn Quốc. Do đó, các kỳ vọng về việc nối lại hợp tác kinh tế liên Triều, đặc biệt là khu công nghiệp liên Triều Gaesung, đang ngày một lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu việc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung và các kỳ vọng về việc mở lại dự án kinh tế quan trọng này.





Chính phủ Hàn Quốc công bố việc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân

Vào đầu năm 2016, bất chấp các lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế, Bắc Triều Tiên đã liên tục có những động thái khiêu khích, như việc phóng tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Vào ngày 10/2/2016, Chính phủ Hàn Quốc đã ra một tuyên bố đặc biệt về việc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung, 35 ngày sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên và ba ngày sau vụ phóng tên lửa tầm xa Kwangmyongsong-4 của nước này.





Tổn thất lớn cho các doanh nghiệp từng hoạt động tại Gaesung

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã là biểu tượng của hợp tác kinh tế liên Triều trong vòng hơn 10 năm kể từ khi được xây dựng vào năm 2003. Sự tác động của quyết định đóng cửa Gaesung và nỗi thất vọng của các công ty đang hết sức nỗ lực kinh doanh tại đây trên tinh thần của hòa giải và hợp tác là không thể diễn tả được. 280 người Hàn Quốc đang thường trú tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã vội vã thu dọn các thành phẩm và trang thiết bị vào ngày 11/2/2016 sau khi Chính phủ công bố quyết định đóng cửa nơi đây. Cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa khu công nghiệp này và tuyên bố khu vực Gaesung nằm trong sự kiểm soát của quân đội. Tuy nhiên, các công ty vẫn nuôi hy vọng về một ngày khu công nghiệp này sẽ được hoạt động trở lại, bởi họ nhớ rằng Gaesung đã từng một lần bị đóng cửa trước đó.





Các công ty nối đuôi nhau phá sản

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung Shin Han-yong cho biết hậu quả của việc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung quả thực rất nghiêm trọng, với thiệt hại ước tính lên tới 1.500 tỷ won (khoảng 1,3 tỷ USD). Hầu hết các nhà sản xuất nhỏ đã gặp khó khăn lớn về tài chính, thậm chí một số đã đi đến bờ vực phá sản. Cũng có một vài doanh nghiệp di dời nhà máy sang các nước khác như Việt Nam, nhưng lại không thể đảm bảo nguồn sản xuất với nhân công chất lượng cao mà giá thành thấp như tại Gaesung.





Kỳ vọng lớn sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4

Đã hai năm năm tháng trôi qua kể từ khi hoạt động của khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đình lại, nhưng các công ty vẫn không ngừng hy vọng rằng khu công nghiệp này sẽ mở lại một ngày nào đó. Kỳ vọng của họ đang ngày một lớn, nhất là sau thành công của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4. Lý do là bởi nếu hợp tác kinh tế liên Triều được tái khởi động một cách nghiêm túc, khu công nghiệp liên Triều Gaesung chắc chắn sẽ được mở lại.





Hơn 90% doanh nghiệp sẵn sàng vào lại Gaesung

Theo khảo sát được tiến hành bởi Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, hơn 90% công ty từng kinh doanh tại đây mong muốn được vào lại Gaesung. Đó là bởi các công ty này cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt với những thành quả phi thường của hợp tác kinh tế liên Triều mà họ đã làm được tại Gaesung trong vòng 10 năm qua. Khu công nghiệp liên Triều Gaesung, nơi người dân của cả hai miền cùng nhau làm việc, là nơi duy nhất diễn ra hợp tác liên Triều trên bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt. Hy vọng rằng dự án kinh tế quan trọng này sẽ được mở lại với bầu không khí hòa giải và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trong năm nay.