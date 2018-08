Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý II đạt 0,7%

ⓒ KBS News

Trong quý II năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc tụt xuống 0,7% do các yếu tố như tiêu dùng đình trệ, đầu tư giảm, tỷ lệ tăng xuất khẩu chững lại. Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2,9% trong cả năm nay mà Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đề ra, tỷ lệ tăng trưởng theo quý trong nửa cuối năm sẽ phải ở mức cao hơn quý II.

Tỷ lệ tăng trưởng quý II

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hôm 26/7 công bố trong quý II, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 398.335,1 tỷ won (355,5 tỷ USD), tăng 0,7% so với quý trước, tương tự với dự đoán từ thị trường tài chính.



Tỷ lệ tăng trưởng theo quý từng đạt mức 1,4% trong quý III năm ngoái, rồi giảm xuống 0,2% trong quý IV cùng năm, sau đó hồi phục lại mức 1% trong quý I năm nay, rồi lại rơi khỏi ngưỡng 1% trong quý II. Nếu so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 2,9%. Tỷ lệ tăng trưởng trong nửa đầu năm nay cũng đạt 2,9% so với cùng kỳ năm 2017, tương tự với triển vọng mà BOK đưa ra gần đây.



Bảng thành tích kinh tế quý II

Việc tỷ lệ tăng trưởng quý II thấp hơn quý I là do xu hướng tăng của tiêu dùng tư nhân, yếu tố từng đóng vai trò kéo đà tăng trưởng, bị chững lại. Thêm vào đó là xây dựng, đầu tư thiết bị đạt tăng trưởng âm. Tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 0,3%, mức tăng thấp nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây kể từ sau quý IV năm 2016. Tiêu dùng Chính phủ cũng chỉ dừng ở mức tăng 0,3% bất chấp việc Chính phủ đã lập ngân sách bổ sung. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ sau mức 0% hồi quý I năm 2015. Điều này là bởi ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở (Base effect) từ việc tiêu dùng Chính phủ tăng vọt tới 2,2% trong quý I. “Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó. Đầu tư xây dựng sau khi đạt mức tăng trưởng 1,9% trong quý I chuyển thành tăng trưởng âm 1,3% trong quý II. Đầu tư thiết bị giảm mạnh nhất. Do sự suy giảm của hiệu ứng cơ sở, đầu tư máy móc sản xuất chíp bán dẫn, màn hình trong quý II đều giảm, đầu tư trang thiết bị vận tải như máy bay, tàu thuyền cũng giảm.



Trong khi đó, tỷ lệ tăng của xuất khẩu có sự đi xuống. Xuất khẩu mặc dù vẫn đạt mức tăng 0,8%, tập trung vào các mặt hàng như chíp bán dẫn, than đá, chế phẩm dầu mỏ, nhưng tỷ lệ tăng trong quý II đã giảm mạnh so với mức tăng 4,4% của quý I. Nhập khẩu cũng giảm 2,6%.



Xét theo ngành nghề, sản xuất chế tạo tăng trưởng 0,7%, chỉ bằng một nửa so với tỷ lệ tăng trưởng quý I. Ngành xây dựng, nông lâm, ngư nghiệp tăng trưởng âm, ngành dịch vụ tăng trưởng 0,6%. Rốt cuộc, toàn bộ các chỉ số liên quan tới tỷ lệ tăng trưởng đều không bằng quý I.



Ý nghĩa và triển vọng

Mặc dù vậy, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn được đánh giá là đã “trụ vững” thành công với mức tăng trưởng 0,7% trong quý II. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính nếu tỷ lệ tăng trưởng trong quý III và quý IV đạt từ 0,82% tới 0,94% là có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 2,9% trong năm nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia đều nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay sẽ cao ở nửa đầu năm và thấp dần ở nửa cuối năm. Có nghĩa là trên thực tế, sẽ không dễ đạt được triển vọng mà BOK đề ra.



Trước tiên, tiêu thụ nội địa đang không tạo ra được đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, xuất khẩu đang bị chững lại do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, tăng thêm rủi ro kéo tụt nền kinh tế. Ngược lại, không có yếu tố nào rõ rệt có thể kéo kinh tế đi lên. Do vậy, nhiều ý kiến hoài nghi về khả năng đạt được triển vọng tăng trưởng mục tiêu là 2,9%. Phía BOK nhấn mạnh cần phải tiếp tục theo dõi các rủi ro có thể tác động làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm.