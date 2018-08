Blooming Blue (Chung-ha)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Chung-ha (청하)

Tên album / Đĩa đơn : Blooming Blue

Ngày phát hành : 18/07/2018





Ca khúc

01. BB

02. Love U

03. Cherry Kisses

04. Drive

05. From Now On





Giới thiệu

Cô nàng được mệnh danh là “Thánh” Chung-ha vừa đánh dấu sự trở lại của mình trên các sân khấu âm nhạc với mini album mới mang tên “Blooming Blue”, được chính thức tung lên kệ đĩa vào lúc 6 giờ chiều ngày 18/7 (theo giờ địa phương).





Trước đó, vào tháng 1, nhờ những thành công vang dội mà album “Offset”, cùng bài hát chủ đề “Roller Coaster” mang lại mà Chung-ha đã có khoảng thời gian tỏa sáng rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình kể từ sau khi chính thức bắt đầu hoạt động solo với sản phẩm đầu tay “Hands on Me” vào tháng 6 năm ngoái. Cho đến thời điểm hiện tại, bản hit “Roller Coaster” của Chung-ha vẫn luôn có mặt đều đặn trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín, đồng thời cũng nắm giữ một chỗ đứng trong top những ca khúc được nghe nhất sáu tháng đầu năm 2018. Chính vì thế không có gì bất ngờ khi sản phẩm trong lần trở này của Chung-ha cũng nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng được chú ý nhất trên các diễn đàn âm nhạc.





Album của cô nàng bao gồm năm ca khúc là “BB”, “Cherry Kisses”, “Drive”, “From Now On”, cùng bài hát chủ đề “Love U”, tất cả đều có giai điệu sôi động và bắt tay, phù hợp với hình tượng khỏe khoắn và trẻ trung mà Chung-ha luôn theo đuổi. Đặc biệt, trong số đó bài hát chủ đề “Love U” còn gây chú ý hơn hết nhờ MV đậm chất mùa hè, mang đến một cảm giác sảng khoái và tràn đầy nhựa sống trong không gian chủ đạo với xanh biển tươi mát, khiến các fan không thể rời mắt.