SK Telecom – Doanh nghiệp mở đường trong sản xuất các sản phẩm nhận dạng giọng nói dựa trên công nghệ AI

Nến NUGU kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và chức năng chiếu sáng





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về SK Telecom, công ty viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đã phát triển sản phẩm loa trí tuệ nhân tạo (AI Speaker) tích hợp khả năng thay đổi cường độ chiếu sáng qua lời nói. Sau đây, ông Kim Yeon-gyu, Trưởng nhóm phát triển dự án trí tuệ nhân tạo AI của SK Telecom giới thiệu về công ty.





Thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI) dược công ty chúng tôi phát triển mang tên nến NUGU. Chiếc loa AI này có khả năng nhận dạng giọng nói, giúp người dùng bật, tắt ánh sáng qua lời nói. Tất nhiên, thiết bị này cũng có thể dễ dàng được điều khiển nhờ công nghệ cảm ứng đa điểm (touch pad). Ngoài ra, thiết bị này còn cung cấp ánh sáng tối ưu theo từng mục đích khác nhau như khi cho con bú, khi ngủ hay đọc sách. Đặc biệt, thiết bị này còn có tính năng báo thức, còn được biết tới với tên gọi “Sunrise Morning Call” (cuộc gọi lúc bình minh). Khi người dùng hẹn giờ, thiết bị này sẽ bật đèn sáng 30 phút trước thời gian chỉ định, như thể mặt trời đang mọc, đồng thời phát ra âm thanh tiếng chim hót, giúp người dùng có thể được gọi dậy theo một cách tự nhiên, thoải mái.





SK Telecom dẫn đầu làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo





Được trang bị các chức năng liên quan đến mạng internet của đồ vật (IoT), loa trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép người dùng thay đổi cường độ ánh sáng theo tâm trạng. Khởi đầu với một sản phẩm ấn tượng như vậy, SK Telecom có kế hoạch áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho tất cả các đồ vật trong nhà. Chìa khóa của quá trình này là loa AI, có khả năng nhận dạng khẩu lệnh của người dùng và kết nối tất cả các đối tượng trong mạng internet của đồ vật (IoT) tại nhà. Với loa AI giữ vị trí trung tâm trong mô hình nhà thông minh (smart home), người dùng có thể dễ dàng điều khiển đèn chiếu sáng, điều hòa, lò sưởi và các thiết bị công nghệ thông tin khác bằng lời nói. Nhận thấy đầy đủ tiềm năng và tầm quan trọng của thiết bị này, SK Telecom đã tung ra thị trường chiếc loa AI đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 2016. Hiện nay, công ty đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Trưởng nhóm Kim Yeon-gyu chia sẻ.





Trong quá khứ, kỷ nguyên mạng internet đã kéo dài khoảng 10 năm với sự ra đời của máy tính cá nhân PC và mạng internet. Sau đó, từ giữa những năm 2000, kỷ nguyên thiết bị di động đã phát triển mạnh mẽ, và kéo dài độ 10 năm. Vào thời điểm đó, các tập đoàn toàn cầu như công cụ tìm kiếm Google và mạng xã hội Facebook đã giương cao khẩu hiệu “Di động trước tiên” (Mobile first). Tuy nhiên, trong khoảng hai, ba năm trở lại đây, nhiều người đã bắt đầu nhắc tới khẩu hiệu “trí tuệ nhân tạo trước tiên” (AI first) để nói về một làn sóng mới đang đến gần. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại chú trọng đến công nghệ AI. Để phổ biến các sản phẩm dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, chúng tôi đã tung ra thị trường sản phẩm loa thông minh, và nhúng các chức năng AI vào trong hệ thống định vị di động T Map cũng như vào các dịch vụ truyền hình qua mạng internet (IPTV). Có thể nói, chúng tôi đang tạo ra một hệ sinh thái AI của riêng mình.





Ứng dụng của giao diện sử dụng giọng nói trên ô tô





SK Telecom bắt đầu hoạt động như một doanh nghiệp Nhà nước vào năm 1984 với tên gọi Công ty cổ phần viễn thông di động Hàn Quốc (KMTC). Năm 1996, công ty trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới thương mại hóa công nghệ CDMA (công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã), góp phần đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc về viễn thông di động. Trên thực tế, Hàn Quốc đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ điện thoại di động vào năm 1988, muộn hơn khá nhiều so với thời điểm dịch vụ điện thoại di động được thương mại hóa tại Mỹ vào năm 1973. Nếu chỉ đưa vào sử dụng công nghệ GSM (Hệ thống toàn cầu về viễn thông di động) phổ biến tại châu Âu vào thời điểm đó, Hàn Quốc sẽ mãi mãi dừng lại ở vị trí “kẻ bám đuôi”, theo sau các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, SK Telecom đã đưa ra một quyết định táo bạo là tung ra công nghệ CDMA, đặt nền móng cho quá trình phát triển công nghệ độc lập của công ty. Sau đó, SK Telecom đã dẫn đầu xu thế công nghệ thông tin và truyền thông, bằng việc tung ra các dịch vụ mạng di động 4G LTE và các dịch vụ truyền hình di động IPTV, đồng thời thương mại hóa dịch vụ mạng di động băng thông rộng LTE-A đầu tiên trên thế giới. SK Telecom đang thiết lập một hệ sinh thái công nghệ, thông tin và truyền thông mới nhờ sự kết hợp các dịch vụ với các công nghệ khác nhau như công nghệ mạng di động thế hệ thứ năm (5G), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), và mạng internet của đồ vật (IoT). Năm 2013, công ty SK Telecom đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng để dẫn đầu Cuộc cách mạng công nghệ thông minh lần thứ hai. Là nhà khai thác viễn thông di động lớn nhất Hàn Quốc, công ty đã phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được nhờ vào lượng người dùng lớn của công ty. Kết quả là công ty đã tung ra một loạt sản phẩm dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, như loa AI thế hệ đầu tiên, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top box) AI đầu tiên. Hiện nay, công ty đang áp dụng các tính năng AI cho xe ô tô. Trưởng nhóm Kim Yeon-gyu cho biết thêm.





Chúng tôi cho rằng công nghệ sử dụng giọng nói (VUI) sẽ rất cần thiết trong trường hợp cả hai tay đều đang bận rộn. Lái xe là một ví dụ điển hình. Hệ thống định vị dựa trên công nghệ AI của chúng tôi có bốn chức năng. Đầu tiên, người dùng có thể điều khiển các chức năng định vị cơ bản bằng lời nói, như xác định điểm đến, thêm các điểm dừng chân vào hành trình thông qua khẩu lệnh thay vì động tay trực tiếp vào vô lăng. Thứ hai, người dùng có thể gọi hoặc nhận các cuộc gọi khi đang lái xe, đồng thời họ cũng có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản. Thứ ba, người dùng có thể nghe đài hoặc nghe nhạc bằng những khẩu lệnh đơn giản. Nói một cách dễ hiểu, tất cả các hoạt động trên đều có thể điều khiển bằng lời nói. Cuối cùng, hệ thống này tích hợp chức năng kết nối, điều khiển nhà thông minh. Chẳng hạn, khi tiến vào bãi đỗ xe, chủ căn hộ có thể ra một yêu cầu là “Ari ơi, hãy bật điều hòa trong phòng lên”, và khi đó, điều hòa sẽ được khởi động, trước khi người đó trở về nhà. Tôi cho rằng chức năng này sẽ rất thuận tiện và hữu ích.





Tham vọng tạo ra hệ sinh thái AI, sử dụng nhận dạng giọng nói để kết nối các công nghệ khác nhau





Trong bối cảnh các công ty toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt để xác định lại chỗ đứng trên thị trường các công nghệ kết nối phương tiện, vào năm ngoái, SK Telecom đã giới thiệu công nghệ hỗ trợ ảo (virtual assistant) trong xe ô tô kết hợp hệ thống định vị ô tô T Map và công nghệ nhận dạng giọng nói NUGU. Trong khi các dịch vụ nhận dạng giọng nói trước đây chỉ dựa trên những khẩu lệnh đơn giản, như từ hay cụm từ ngắn, thì công nghệ của công ty có khả năng hiểu ngữ cảnh, và nhờ đó mở rộng phạm vi nhận dạng giọng nói lên một tầm cao mới. Ông Kim Yeon-gyu nói.





Chúng tôi dự kiến phát triển T Map vào nền tảng thông tin-giải trí (infotainment) trong xe ô tô. T Map hiện đang cung cấp các chức năng như định vị và nghe nhạc. Tuy nhiên, hệ thống này đã mở rộng các chức năng như các dịch vụ giải trí, trong đó người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ thông qua khẩu lệnh. T Map được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng cấp, để cung cấp cho người dùng các dịch vụ khác nhau theo một cách thú vị và thuận tiện hơn. Rõ ràng, điều khiển các thiết bị bằng lời nói là dễ dàng hơn nhiều so với việc học cách vận hành chúng. Chúng tôi hy vọng có thể tạo ra một thế giới nơi mọi thứ có thể dễ dàng được vận hành thông qua khẩu lệnh. Chúng tôi sẽ tìm một mô hình lợi nhuận mới trong lĩnh vực kinh doanh này và đóng góp vào sự phát triển kinh tế nói chung.





Tính đến nay, các công nghệ nhà thông minh chủ chốt như hệ thống mạng (network), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và mạng internet của đồ vật (IoT), đã và đang được phát triển riêng rẽ. Nhờ sự xuất hiện của công nghệ nhận dạng giọng nói, với khả năng kết nối nhiều công nghệ khác nhau, người dùng có thể dễ dàng điều khiển mọi thứ bằng lời nói trong một tương lai không xa. Trong kỷ nguyên của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, SK Telecom được chờ đợi sẽ trở thành trung tâm của hệ sinh thái công nghệ thông tin và truyền thông.