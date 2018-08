Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí các phương án giảm nhẹ căng thẳng quân sự

Trong cuộc họp cấp tướng liên Triều diễn ra vào hôm 31/7 tại Ngôi nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí những phương án bước đầu nhằm giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.

Phi vũ trang Khu vực an ninh chung

Đầu tiên, hai bên thống nhất xúc tiến thực hiện phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Bàn Môn Điếm. Đây là đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) trải rộng 800m từ Đông sang Tây, và dài 600m theo hướng Bắc-Nam. Trong khu vực này có khoảng 10 tòa nhà của hai miền Nam-Bắc, bao gồm cả phòng họp chính của Ủy ban đình chiến quân sự. Hiệp định đình chiến quy định nhiệm vụ cảnh vệ Khu vực an ninh chung được giao cho cảnh sát. Tuy nhiên, Seoul và Bình Nhưỡng đều đưa binh lực vào thực hiện nhiệm vụ canh gác khu vực này. Lực lượng trên được phía miền Bắc gọi là cảnh sát dân sự, còn phía miền Nam gọi là cảnh sát dân chính. Điều này cũng giải thích cho nguyên nhân vì sao binh lính canh gác ở đây đều mặc trang phục hiến binh. Ngoài ra, theo Hiệp định đình chiến, trong Khu vực an ninh chung, mỗi bên chỉ được phép trang bị một tiểu đội binh lính, sử dụng vũ khí thuộc loại súng ngắn trở xuống. Nhưng trên thực tế, số lượng binh lính của mỗi bên thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ ở đây lại tương đương một đại đội, và trang bị những vũ khí hạng nặng ở ngay phía sau Khu vực an ninh chung. Việc phi vũ trang Khu vực an ninh chung không đơn thuần chỉ là việc tháo gỡ vũ khí súng ngắn, mà đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp. Do đó, việc này có thể trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho việc giảm nhẹ căng thẳng quân sự của hai miền Nam-Bắc. Ngoài ra, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cũng đã đạt được nhất trí về việc rút thí điểm trạm gác ở Khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ), nơi thường tiềm ẩn lo ngại về xung đột quân sự giữa hai bên.

Khai quật hài cốt liệt sĩ ở khu vực DMZ

Bên cạnh đó, trong cuộc họp cấp tướng liên Triều lần này, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí cùng khai quật hài cốt binh lính tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở Khu vực phi quân sự liên Triều. Đây cũng là nội dung nhất trí của Hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng liên Triều vào tháng 11 năm 2007, một trong những bài toán kéo dài suốt nhiều năm qua. Theo Viện nghiên cứu lịch sử quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, có khoảng 137.800 chiến sĩ Hàn Quốc hy sinh, 250.000 chiến sĩ mất tích, trong khi có khoảng 40.000 binh lính Liên hợp quốc tử trận và 4.000 người mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trong số này, có 10.000 chiến sĩ Hàn Quốc và 2.000 binh lính Mỹ thiệt mạng ở Khu vực phi quân sự liên Triều. Để có thể khai quật hài cốt liệt sĩ ở khu vực này, đầu tiên các bên cần phải thực hiện các bước đảm bảo an toàn về mặt quân sự như tháo dỡ bom mìn chôn trong đất. Mặc dù đây là một quá trình rất nguy hiểm và khó khăn, nhưng nếu thực hiện được thì sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn.