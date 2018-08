Vai trò của Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Diễn đàn khu vực ASEAN 2018 강경화 중재 외교전…

Diễn đàn khu vực ASEAN

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) là một cơ chế thảo luận đa phương giữa các Chính phủ về đảm bảo an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. ARF không giống thể chế đảm bảo an ninh tập thể theo kiểu một liên minh quân sự cùng chung tay đối phó với những tranh chấp như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thay vào đó, ARF theo đuổi vấn đề đảm bảo an ninh trong khu vực thông qua thảo luận và đối thoại mang tính chất xây dựng về các vấn đề nổi cộm. Diễn đàn khu vực ASEAN có sự tham gia của 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 10 nước là đối tác của ASEAN và các quốc gia khác. Trong đó bao gồm sáu nước tham gia Vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng là một trong những mối quan tâm hàng đầu về an ninh của các quốc gia châu Á, bao gồm cả các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Do đó, Diễn đàn khu vực ASEAN là cơ hội để các bên xác định xu hướng vấn đề hạt nhân miền Bắc mỗi năm, nhằm tìm ra phương hướng giải quyết.



Điểm khác biệt của Diễn đàn khu vực ASEAN 2018

Diễn đàn khu vực ASEAN năm nay được tổ chức tại Singapore dự kiến sẽ có sự khác biệt lớn so với năm ngoái. ARF năm ngoái đã trở thành một chiến trường ngoại giao do mối đe dọa hạt nhân Bình Nhưỡng leo thang. Tuy nhiên, năm nay các bên dự kiến sẽ tìm kiếm một động lực mới cho cục diện đối thoại đã được hình thành nhờ các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, Mỹ-Triều vừa qua.

Hiện tại, Mỹ đang gây áp lực lên Bắc Triều Tiên, để ép buộc nước này thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa một cách thực tế. Mục tiêu của Washington là phi hạt nhân hóa miền Bắc lần cuối cùng, và được kiểm chứng đầy đủ (final, fully-verified denuclearization- FFVD). Trong khi đó, Bình Nhưỡng đang tập trung vào việc xúc tiến ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), để tạo bước đệm an toàn trước khi chính thức thảo luận việc phi hạt nhân hóa. Điều này cho thấy Washington và Bình Nhưỡng vẫn chưa tạo được sự tin tưởng lẫn nhau.



Kỳ vọng về vai trò trung gian của Hàn Quốc

Về phần mình, với vai trò là một nước đứng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đang tập trung vào việc tiếp tục duy trì cục diện đối thoại giữa các bên. Mặt khác, Seoul cũng xúc tiến nhanh chóng ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh, để thuyết phục Bình Nhưỡng thực hiện giải trừ hạt nhân. Liên quan đến vấn đề này, Hàn Quốc bày tỏ lập trường tích cực về việc Trung Quốc tham gia vào thảo luận ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Động thái này được phân tích là nhằm giúp Trung Quốc không bị đẩy xa ra khỏi quá trình xây dựng thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, với hy vọng Bắc Kinh sẽ đứng ra thuyết phục Bình Nhưỡng nhanh chóng có các biện pháp phi hạt nhân hóa cụ thể. Đây cũng là lý do khiến vai trò trung gian của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa tại Diễn đàn khu vực ASEAN được kỳ vọng cao.