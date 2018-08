Mỹ thông qua Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2019

Thượng viện Mỹ hôm 1/8 (theo giờ địa phương) đã chính thức thông qua dự thảo cuối cùng của Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2019 có quy mô 716 tỷ USD.



Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng của Mỹ

Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng của Mỹ là đạo luật hoạch định ngân sách quốc phòng, quy định chi tiết quyền hạn được ủy nhiệm cho cơ quan hành chính Chính phủ. Có thể nói đây là một phương hướng chỉ đạo mà Quốc hội Mỹ bàn giao ngân sách quốc phòng và đưa ra một số yêu cầu cho cơ quan hành chính. Trong đó bao gồm cả những quyền hạn như áp đặt lệnh cấm vận về mặt quân sự, chính trị đối với nước khác vì lý do an ninh. Do đó, Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng của Mỹ trước đây có nội dung về việc trừng phạt I-ran còn được gọi là “Luật cấm vận I-ran”. Dư luận hiện đang hết sức quan tâm đến thái độ của Trung Quốc bởi dự thảo luật lần này của Mỹ có quy định những nội dung thể hiện lập trường cứng rắn của Washington với Bắc Kinh.



Hạng mục liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Ngoài ra, dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng của Mỹ áp dụng cho năm sau ngoài những điều khoản liên quan đến việc quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, còn có các điều khoản về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Đầu tiên, đạo luật trên quy định Chính phủ Mỹ phải có nghĩa vụ báo cáo chi tiết cho Quốc hội về chương trình vũ khí hạt nhân của miền Bắc, bao gồm cả những đánh giá về tình hình thực hiện nội dung đã thỏa thuận với Bình Nhưỡng liên quan đến vấn đề hạt nhân trong tương lai. Đặc biệt, trong hạng mục về “nhận thức của Quốc hội” đã chỉ ra rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là yếu tố đe dọa đến an ninh của khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương, và quy định mục tiêu trọng tâm của chính sách ngoại giao là “phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID)”.



Phản ánh tình hình chính giới tại Mỹ

Điều này đã phản ánh được phần nào những lo ngại của Quốc hội Mỹ về các biện pháp đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Tổng thống Donald Trump. Điển hình là Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm sau đã ngăn ngặn việc lấy vấn đề quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc ra làm điều kiện đàm phán với Bình Nhưỡng, mà quy định rõ việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược làm mục tiêu chính. Gần đây, nội bộ nước Mỹ thường xuyên dấy lên những nghi vấn về các cuộc đàm phán Mỹ-Triều. Đặc biệt, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tay trắng trở về sau chuyến thăm Bắc Triều Tiên vào đầu tháng 7 vừa qua càng củng cố thêm cho những hoài nghi trên. Về vấn đề này, Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xoay chuyển những định kiến trên bằng cách một mặt nhấn mạnh đến việc duy trì các biện pháp cấm vận đối với miền Bắc, một mặt xúc tiến thành công việc nhận lại hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) từ phía Bình Nhưỡng.