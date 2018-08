Phát hiện thêm ba tàu chở hàng nghi vận chuyển than đá Bắc Triều Tiên trái phép đến Hàn Quốc

“Có đến năm tàu hàng bị nghi chở than đá miền Bắc đến Hàn Quốc”

Vụ nghi ngờ than đá Bắc Triều Tiên nhập lậu vào Hàn Quốc đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Liên quan đến vấn đề này, ngoài hai chiếc tàu chở hàng đang bị cơ quan hải quan Hàn Quốc điều tra, còn có thêm ba chiếc tàu nữa bị nghi là có hành vi tương tự. Trước đó, hai tàu chở hàng được đề cập trong báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc đã vận chuyển 9.000 tấn than đá đến Hàn Quốc, ba tàu mới phát hiện thêm gần đây được cho là đã nhập lậu 15.000 tấn than đá vào Hàn Quốc.

Than đá miền Bắc được sử dụng ở nhà máy nhiệt điện của Hàn Quốc

Than đá của Bắc Triều Tiên có vẻ như được sử dụng tại các nhà máy nhiệt điện tại Hàn Quốc. Về vấn đến này, Tổng công ty điện lực phía Đông Nam, công ty đang bị Cơ quan hải quan Hàn Quốc điều tra, đã hai lần nhập tổng cộng 9.703 tấn than đá cứng (than Anthracite) từ Nga, bị nghi là than đá của miền Bắc, thông qua một công ty thương mại tên H ở thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng công ty điện lực phía Đông Nam cho biết đã ký hợp đồng nhập khẩu 40.000 tấn than đá cứng xuất xứ từ Nga với công ty H thông qua đấu thầu công khai. Cơ quan này cũng cho biết đã tự phân tích thành phần của than nhưng không xác định được sự khác nhau giữa than đá của Nga và than đá của miền Bắc. Đa số các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ở Hàn Quốc đều sử dụng than mềm (than Bitum). Tuy nhiên, nhà máy nhiệt điện Yeongdong và nhà máy nhiệt điện Donghae thuộc sự quản lý của Tổng ty điện lực phía Đông Nam đều sử dụng nguyên liệu đốt là than đá cứng.

“Lỗ hổng” trong biện pháp cấm vận

Nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc số 2371 cấm toàn diện các hoạt động xuất khẩu than đá của miền Bắc. Nghị quyết này quy định Bắc Triều Tiên không được sử dụng người dân hay tàu thuyền, máy bay của nước mình trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp, mua bán, hay vận chuyển than đá, sắt, quặng sắt từ lãnh thổ của nước mình ra nước ngoài. Ngoài ra, nghị quyết còn cấm tất cả các nước trên thế giới không để người dân, tàu thuyền, máy bay của nước mình vận chuyển hàng hóa từ lãnh thổ Bắc Triều Tiên, bất kể hàng hóa đó có xuất xứ miền Bắc hay không. Do đó, việc Bắc Triều Tiên có ý định xuất khẩu than đá sang Hàn Quốc là hành vi vi phạm nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, trong Lệnh cấm vận kinh tế ngày 24/5/2010 của Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên cũng có nội dung cấm tất cả các hoạt động giao thương giữa hai miền về mặt pháp luật. Nói cách khác, từ trước khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cấm vận số 2371, Hàn Quốc đã không được phép nhập khẩu than đá có xuất xứ miền Bắc. Do đó, nếu thực sự than đá của Bắc Triều Tiên được đưa trái phép vào Hàn Quốc thì Seoul sẽ không tránh khỏi việc bị chỉ trích rằng có nhiều thiếu sót trong biện pháp cấm vận kinh với Bình Nhưỡng.