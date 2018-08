Samsung đứng đầu thế giới về tỷ lệ lợi nhuận

ⓒ KBS News

Trong quý II năm nay, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đã lần đầu vượt qua hãng Apple của Mỹ về tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh. Vào tháng 6 năm 2016 Apple từng được tạp chí kinh tế nổi tiếng của Mỹ Forbes xếp hạng là doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trong số các công ty sản xuất (không bao gồm các công ty tài chính) trong danh sách “20 doanh nghiệp đứng đầu thế giới về tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh”.





Lợi nhuận số một

Trong quý II, Apple đạt doanh thu 53,26 tỷ USD, lợi nhuận kinh doanh 12,6 tỷ USD. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh, tức tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu, đạt 23,7%, tương tự năm trước, nhưng thấp hơn mức 26% quý I. Điều này là bởi quý II là “mùa thấp điểm” của điện thoại di động thông minh, một mặt hàng mang lại doanh thu chủ yếu cho Apple. Ngược lại, hãng điện tử Samsung đạt doanh thu 58.480 tỷ won (51,89 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 14.870 tỷ won (13,17 tỷ USD), tỷ lệ lợi nhuận đạt 25,4 %, cao hơn Apple 1,7%.

Cho tới nửa cuối năm 2016, chênh lệch về tỷ lệ lợi nhuận giữa Apple và Samsung vẫn đạt trên 10%. Vậy nhưng Samsung đã rượt đuổi theo Apple một cách quyết liệt, thu hẹp khoảng cách này xuống một con số vào năm ngoái, rồi xuống còn 0,2% vào quý I năm nay, và cuối cùng đã vượt qua Apple vào quý II, lội ngược dòng thành công, vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất đứng đầu thế giới về tỷ lệ lợi nhuận.





Bối cảnh

Việc Samsung có thể vượt qua Apple về tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh trong quý II là do thành tích của chíp bán dẫn, một lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Samsung. Trong quý II, doanh thu chíp bán dẫn của Samsung đạt 21.990 tỷ won (19,51 tỷ USD), lợi nhuận đạt 11.610 tỷ won (10,3 tỷ USD). Cả doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao kỷ lục. Chỉ tính riêng lĩnh vực chíp bán dẫn, tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh đạt52,8%. Tỷ trọng của chíp bán dẫn trong tổng lợi nhuận kinh doanh của Samsung là 78,1%.

Ngược lại, trong quý II, lĩnh vực công nghệ thông tin và điện thoại di động của Samsung đạt doanh thu 24.000 tỷ won (21,3 tỷ USD), lợi nhuận đạt 2.670 tỷ won (2,37 tỷ USD), tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh chỉ dừng ở mức 11,1%. Đây là mức doanh thu thấp nhất kể từ sau mức 24.500 tỷ won (21,74 tỷ USD) quý I năm ngoái. Lợi nhuận kinh doanh đã giảm 34,2% so với quý trước. Mặc dù đây là kết quả không phải quá tệ so với dự đoán từ trước, nhưng không thể phủ nhận rằng lĩnh vực này của Samsung đang bị đình trệ. Nếu chỉ xét riêng lĩnh vực smartphone thì khoảng cách về tỷ lệ lợi nhuận của Samsung vẫn đang thua Apple trên 10%.





Triển vọng

Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh của Samsung trong năm nay dự kiến sẽ còn vượt cao hơn nữa so với Apple. Trước tiên, nhiều khả năng Samsung sẽ vẫn giữ được ưu thế trong quý III. Apple dự đoán hãng này sẽ đạt doanh thu 62 tỷ USD, lợi nhuận kinh doanh đạt 15,8 tỷ USD trong quý III, tỷ lệ lợi nhuận đạt khoảng 25%. Ngược lại, các công ty chứng khoán Hàn Quốc dự đoán trong quý III Samsung sẽ đạt doanh thu 65.000 tỷ won (57,68 tỷ USD), lợi nhuận đạt 17.000 tỷ won (15,08 tỷ USD), tỷ lệ lợi nhuận là 26%, tức cao hơn Apple. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng do cơ cấu kinh doanh của hai công ty có sự khác biệt lớn, nên việc so sánh trực tiếp là không chính xác. Ngoài ra, việc hãng Samsung phụ thuộc quá lớn vào lĩnh vực chíp bán dẫn cũng là một yếu tố rủi ro. Do vậy, một số ý kiến cho rằng Samsung cần phải tạo được động lực tăng trưởng đồng đều ở toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh mới có thể tăng trưởng một cách bền vững.