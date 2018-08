Nắng nóng kỷ lục trong vòng hơn một thế kỷ tại Hàn Quốc

ⓒ KBS News

Nắng nóng bất thường kéo dài tại Hàn Quốc nhiều ngày qua đã lên đến đỉnh điểm vào hôm 1/8, ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng cận đại của Hàn Quốc.





Nắng nóng kỷ lục

Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, nhiệt độ tại huyện Hongcheon tỉnh Gangwon ghi nhận 41 độ C, là nhiệt độ cao nhất trên toàn Hàn Quốc trong lịch sử quan trắc khí tượng, phá vỡ kỷ lục trước đó là 40 độ C ghi nhận tại thành phố Daegu vào ngày 1/8/1942. Nhiệt độ tại thủ đô Seoul là 39,6 độ C, mức cao kỷ lục trong 111 năm quan trắc khí tượng ở khu vực này. Trước đó, nhiệt độ cao nhất đo được tại Seoul là 38,4 độ C vào ngày 24/7/1994. Ở nhiều nơi khác như thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon), huyện Euiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang), huyện Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi), thành phố Chungju (tỉnh Bắc Chungcheong) cũng đã vượt ngưỡng 40 độC. Ngoài ra, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày được đo bởi các thiết bị quan trắc khí tượng tự động (AWS) tại thành phố Gwangju tỉnh Gyeonggi là 41,9 độ C, tại quận Gangbuk thủ đô Seoul là 41,8 độ C. Mặc dù nhiệt độ được đo bởi các thiết bị quan trắc khí tượng tự độngkhông được công nhận là kỷ lục chính thức, nhưng có thể thấy cái nóng thiêu đốt trên 40 độ đã bao phủ ở nhiều nơi trên toàn Hàn Quốc.





Dự báo và thiệt hại từ nắng nóng

Tình hình nắng nóng kỷ lục dự kiến sẽ còn tiếp diễn. Theo Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, năm nay mùa mưa tại Hàn Quốc kết thúc sớm bất thường. Kể từ sau ngày 11/7 vừa qua, không hề xuất hiện mưa lớn, thêm vào đó là khối khí áp cao phát triển từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) kết hợp với khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương đã làm tình trạng nắng nóng kéo dài. Nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài ít nhất tới hết mười ngày đầu tháng 8. Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho rằng nhiệt độ có thể sẽ xác lập mức kỷ lục mới.





Thiệt hại do nắng nóng đang ngày một gia tăng. Trước tiên, số bệnh nhân mắc bệnh do nắng nóng đang xác lập mức cao kỷ lục. Theo dữ liệu của Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), bình quân mỗi năm có khoảng 18.000 người phải tới bệnh viện do các bệnh về nắng nóng. Riêng trong năm 2016 đã có khoảng 21.000 người. Nhiệt độ bình quân tháng 7 năm nay còn cao hơn tháng 8 năm 2016, thời điểm nóng nhất khi đó. Nhiệt độ bình quân trong tháng 8 được dự báo sẽ còn cao hơn tháng 7, nên dự kiến số lượng bệnh nhân mắc bệnh do nắng nóng sẽ vượt ngưỡng 20.000 người.





Tại huyện Hongcheon,tỉnh Gangwonnơi đạt mức nhiệt độ cao kỷ lục 41 độ C, các tuyến đường cao tốc đang xảy ra hiện tượng nứt gãy. Nhiều địa phương trên toàn quốc xảy ra hỏa hoạn được phỏng đoán là do tác động của nắng nóng. Một số khu vực có biến áp bị quá tải, dẫn tới tình trạng mất điện. Cây trồng vật nuôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính tới cuối tháng 7, đã có 157,6 héc-ta diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại do nắng nóng, hơn 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 16,3 tỷ won (14,5 triệu USD).





Đối phó

Chính phủ và chính quyền các địa phương Hàn Quốc đang huy động mọi nguồn lực để hạ nhiệt cái nóng như thiêu như đốt, như huy động cả xe phun nước của quân đội. Chính phủ Hàn Quốc đang tìm phương án tạm dừng các công trình xây dựng vào ban ngày hoặc trong vòng vài ngày, khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm, miễn phí bồi thường chậm tiến độ thi công. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang xem xét phương án giảm giá tiền điện tạm thời cho người dân. Một số ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần đối phó với tình hình nắng nóng như một thảm họa. Trên thực tế, chính giới đã quyết định sẽ xúc tiến sửa đổi luật liên quan để quy định nắng nóng cũng là một loại hình thiên tai tại Quốc hội.