“Along With The Gods 2” phá kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc

Hơn 3 triệu khán giả đã tới rạp để chứng kiến siêu phẩm “Along with the Gods: The Last 49 Days” chỉ trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm công chiếu tại Hàn Quốc.

Theo nhà đầu tư và phân phối Lotte Entertainment, “Along with the Gods: The Last 49 Days” cán mốc 3 triệu người xem vào 2h30 chiều ngày 3/8, sớm hơn hai ngày so với “Along with the Gods: The Two Worlds” và một ngày so với “The Admiral: Roaring Currents”. Đây là hai bộ phim đang giữ kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc.

“Along with the Gods: The Last 49 Days” cũng là bộ phim được đặt vé trước nhiều nhất (700.000 vé trước ngày khởi chiếu) và thu hút nhiều khán giả nhất trong ngày ra mắt (1.24 triệu người).

Bộ phim đang hướng đến kỷ lục 6 triệu khán giả trong tuần chiếu đầu tiên.