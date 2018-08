Hàn Quốc xúc tiến chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt

Chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt

Chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt là chế độ quy định mức bồi thường lớn hơn nhiều so với mức thiệt hại thực tế. Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc hiện đang xem xét áp dụng chế độ này nhân sự cố cháy nổ xe ô tô của hãng BMW (Đức) trong thời gian qua, nhưng trên thực tế một phần của chế độ trên đã được đưa vào luật trước đó. Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt khi xảy các vụ tử vong do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm vào năm 2011. Theo đó, chế độ này đã được đưa vào Luật trách nhiệm sản phẩm, quy định về việc truy cứu trách nhiệm bồi thường gấp ba lần so với mức thiệt hại thực tế.



Tuy nhiên, chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt vẫn còn hai điểm hạn chế. Đầu tiên là mức bồi thường còn quá thấp, không phát huy được hiệu quả trừng phạt. Thứ hai là chế độ này chỉ áp dụng giới hạn đối với trường hợp sản phẩm gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ thể và tính mạng con người. Do đó, chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt không được áp dụng cho các trường hợp chỉ phát sinh thiệt hại tài sản như sự cố cháy nổ xe BMW. Đây cũng là nguyên nhân làm giảm hiệu quả của việc thu hồi sản phẩm.



Sự cố cháy nổ xe BMW tại Hàn Quốc

Hãng xe BMW từ trước đến nay vẫn giữ thái độ khá thờ ơ đối với các sự cố phát sinh cháy nổ xe của hãng. Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc hôm 25/6 cho biết sự cố cháy nổ phát sinh nhiều nhất ở dòng xe BMW 520d, và yêu cầu hãng cung cấp hồ sơ kỹ thuật của dòng xe này nhưng hãng BMW đã từ chối. Sau đó, hôm 5/7, cơ quan trên đã ra yêu cầu tương tự nhưng hãng BMW tiếp tục từ chối với lý do hãng đang cùng công ty mẹ ở Đức xác định nguyên nhân phát sinh sự cố. Tiếp đó, hôm 12/7, tình hình bất thường này đã được báo cáo cho Bộ Địa chính và giao thông, và Bộ đã chỉ thị điều tra những thiếu sót trong quá trình sản xuất xe của hãng. Đến lúc này, hãng xe BMW mới bắt đầu bày tỏ ý định thu hồi xe vào hôm 20/7. Tuy nhiên, kế hoạch thu hồi xe khá sơ sài, nên Bộ Địa chính và giao thông đã trả lại kế hoạch và yêu cầu bổ sung thêm. Cuối cùng, hôm 25/7, hãng BMW đã nộp bản kế hoạch chỉnh sửa, công bố thu hồi 106.000 chiếc xe vào hôm 26/7. Điều đáng nói là Chính phủ Hàn Quốc đã không đưa ra biện pháp, chế tài nào cho dù sự cố cháy nổ xe đã xảy ra liên tiếp trong thời gian qua. Theo đó, nhiều ý kiến chỉ ra rằng do không có chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt, nên điều này đã dẫn đến sự thụ động trong việc thu hồi sản phẩm.



Kế hoạch thắt chặt chế độ thu hồi sản phẩm của Chính phủ

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tăng cường đáng kể toàn bộ chế độ thu hồi sản phẩm, gồm cả chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt. Phương hướng cải thiện cũng bao gồm cả việc nâng cao tiêu chí nộp tài liệu, kế hoạch thu hồi sản phẩm, cũng như tăng cường các hình phạt khi nộp tài liệu không xác thực. Ngoài ra, Chính phủ cũng có kế hoạch tăng nhân lực điều tra của Viện nghiên cứu an toàn ô tô từ 13 người như hiện nay lên 35 người cho đến nửa đầu năm sau. Gần đây, đã có hơn 30 xe của hãng BMW phát sinh cháy nổ, và liên tiếp có các vụ kiện của người tiêu dùng liên quan đến sự cố này.