Hyo-min chuẩn bị comeback sau một thời gian vắng bóng

Theo một nguồn tin từ giới giải trí cung cấp vào sáng ngày 7/8 vừa qua, nữ ca sĩ Hyo-min (thành viên nhóm nhạc thần tượng nữ đình đám một thời T-Ara) đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình vào khoảng giữa tháng 9 tới, sau hơn hai năm kể từ khi cho phát hành mini album thứ hai mang tên “Sketch”, vào tháng 3 năm 2016.





Được biết, thể loại mà Hyo-min sẽ theo đuổi trong lần comeback này là R&B POP, với các ca khúc do cha đẻ của những bản hit “FINE” (Tae-yeon), “Ko Ko Bop” (EXO), “Power Up” (Red Velvet), “Dance The Night Away” (Twice) chịu trách nhiệm sáng tác và sản xuất. Trong khi đó, phần vũ đạo sẽ do đội ngũ DQ, tác giả của những động tác đầy quyến rũ trong “Bad Girls” (Lee Hyo-ri), “Bubble Pop” (HyunA), “Give it to me” (Sistar) biên soạn.





Bên cạnh phần nghe, phần nhìn cũng được chú trọng không kém với MV do đạo diễn Sung Chang-won trực tiếp chỉ đạo sản xuất, người đã tạo nên các video “khủng” cho hàng loạt sao Kpop như Red Velvet (빨간맛 – Hương vị của màu đỏ) và Tae-yeon (FINE).





Chính bởi với sự đầu tư kỹ lưỡng như thế, Hyo-min hy vọng rằng người hâm mộ sẽ đón nhận và sát cánh bên cạnh cô trong khoảng thời gian quảng bá sắp tới.