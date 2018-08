Mỹ đe dọa áp mức thuế suất cao với xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc  

“Thỏa thuận FTA Hàn-Mỹ đang gặp nguy hiểm”

Tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) đưa tin Chính phủ Mỹ đang xem xét áp mức thuế suất cao với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu, khiến cho thỏa thuận sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Donald Trump ra mắt, Seoul và Washington đã phải tiến hành các vòng đàm phán sửa đổi hiệp định FTA song phương theo yêu cầu của Mỹ. Theo đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận về một số nhượng bộ trong lĩnh vực xe ô tô của Hàn Quốc. Đầu tiên, Mỹ sẽ hoãn dỡ bỏ hoàn toàn mức thuế 25% đối với dòng xe bán tải xuất xứ Hàn Quốc sang năm 2041 thay vì năm 2021 như thỏa thuận trước đó. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn an toàn xe ô tô của Mỹ, và nâng hạn mức nhập khẩu ô tô xuất xứ Mỹ từ 25.000 chiếc lên 50.000 chiếc theo từng nhà sản xuất. Mặc dù hai bên đã có một số nhượng bộ trong lĩnh vực xe ô tô, song hầu như vẫn duy trì được khung lớn của Hiệp định thương mại tự do song phương.

Washington đe dọa áp mức thuế suất cao với ô tô nhập khẩu từ Seoul

Trong bối cảnh này, theo kết quả điều tra của Bộ Thương mại Mỹ, Washington sẽ áp mức thuế suất cao 25% nếu xét thấy xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc gây trở ngại cho an ninh của Mỹ. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng nếu Mỹ áp mức thuế suất cao đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc, thì thỏa thuận Hàn-Mỹ về FTA song phương sẽ không tránh khỏi đổ vỡ. Bởi Hàn Quốc sẽ không thể chấp nhận được điều này do đã nhượng bộ Mỹ trong lĩnh vực ô tô.

Triển vọng và lo ngại

Trước đó, Washington đã quyết định bảo lưu áp thuế suất đối với xe ô tô xuất xứ châu Âu. Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị xem xét phương án áp thuế suất 20% đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu, sau khi Liên minh châu Âu (EU) đánh thuế trả đũa với một loạt sản phẩm của Mỹ để đáp trả việc Washington quyết định đánh thuế lên sản phẩm thép và nhôm của EU. Theo đó, giới doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc bày tỏ thái độ thận trọng nhưng cũng đồng thời thể hiện sự lạc quan rằng có thể động thái trên của EU đã phần nào kìm hãm được Mỹ trong việc áp đặt mức thuế suất cao đối với xe ô tô nhập khẩu. Điều này có thể là một tín hiệu tốt bởi Hàn Quốc có thể lấy đây làm căn cứ chính đáng để không bị áp thuế. Đặc biệt, Seoul đã nhượng bộ Washington về việc trì hoãn thời gian xóa bỏ hoàn toàn thuế suất xe bán tải xuất khẩu sang Mỹ, nên điều này có thể trở thành cái cớ để yêu cầu Mỹ hoãn áp thuế suất xe ô tô của Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến phản đối lập trường trên rằng việc trì hoãn áp thuế suất với ô tô EU chỉ làm tăng thêm khả năng Mỹ áp thuế suất với ô tô Hàn Quốc và ô tô Nhật Bản.