“Along With The Gods 2” liên tục phá kỷ lục phòng vé

Có vẻ như cơn sốt “Along with the Gods 2 : The Last 49 Days - Thử thách thần chết 2 : Nhân và Duyên” vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng dịu tại Hàn Quốc.





Tính đến 8h20 tối ngày 11/8 (giờ Hàn Quốc), phần hai của series “Along with the Gods” đã kéo 9.001.017 khán giả tới rạp, trở thành bộ phim Hàn Quốc cán mốc 9 triệu người xem trong khoảng thời gian ngắn nhất (11 ngày).





Trước đó, “Along with the Gods: The Last 49 Days” cũng lập kỷ lục về số lượng khán giả trong ngày khởi chiếu (1 triệu người) và trong một ngày chiếu (1,4 triệu người, ngày 4/8).





Các nhà chuyên môn ước tính bộ phim sẽ đạt mốc 10 triệu khán giả trong hai ngày tới, đưa “Along with the Gods” trở thành series phim Hàn đầu tiên có hai phần đều bán trên 10 triệu vé.