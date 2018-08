Around Us Entertainment: “BEAST không được trường học ưu đãi đặc biệt”

ⓒ Melon

Công ty giải trí Around Us Entertainment đã chính thức bác bỏ thông tin các cựu thành viên của nhóm BEAST được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt khi đang theo học đại học.





Ngày 12/8, chương trình “Bản tin 8h” của đài SBS tiết lộ Yong Jun-hyung, Jang Hyun-seung, Yoon Doo-joon, và Lee Gi-kwang đều được cấp học bổng toàn phần trong suốt 4 năm tại trường đại học Dongshin.





Trong chương trình, SBS đã công bố bảng đăng ký sinh viên của trường Dongshin từ năm 2011 với tên của cả 4 thành viên đều được đánh dấu X bên cạnh. Theo một nhân viên của trường, X dùng để đánh dấu các sinh viên không đi học.





Tuyên bố cùng ngày của Around Us Entertainment có đoạn viết:





“Đúng như tin đã đưa, Yong Jun-hyung, Jang Hyun-seung, Yoon Doo-joon, và Lee Gi-kwang cùng nhập học tại trường Dongshin vào năm 2010 và hiện đã tốt nghiệp. Tuy nhiên, quá trình nhập học của họ hoàn hoàn hợp pháp và thông tin họ không đi học là không chuẩn xác.”





Around Us Entertainment khẳng định toàn bộ lịch hoạt động của BEAST khi đó đều do công ty quản lý (Cube Entertainment) sắp đặt.





“Trong quá trình nhập học, chính trường Dongshin tiếp cận họ trước và mọi liên hệ đều được tiến hành qua công ty quản lý. Yong Jun-hyung được tuyển đặc cách vào trường trong khi Yoon Doo-joon và Lee Gi-kwang được tuyển theo đúng trình tự thông thường. Phía Dongshin cũng từng nói rằng nhà trường muốn cấp học bổng đặc biệt cho BEAST vì sự hiện diện của họ tại đây đã giúp nâng cao vị thế của trường,” Around Us Entertainment cho biết.





“Phải thừa nhận là Yong Jun-hyung, Jang Hyun-seung, Yoon Doo-joon, và Lee Gi-kwang không thể đi học đầy đủ như các sinh viên khác nhưng họ đều tham gia đầy đủ mọi kỳ thi cũng như các hoạt động khác do trường tổ chức. Trong trường hợp quá bận, họ đều được nhà trường cho phép thi riêng”, Around Us Entertainment lý giải.





BEAST ra mắt năm 2009 và tan rã vào năm 2016 do sự rút lui của Jang Hyun-seung. Sau khi rời Cube Entertainment, 5 thành viên còn lại thành lập công ty Around Us Entertainment và đổi tên nhóm thành Highlight vào năm 2017.





Cube Entertainment, công ty đại diện cho Jang Hyun-seung, cho biết đang liên lạc với ê-kíp làm việc với BEAST trước đây để kiểm tra tính xác thực của thông tin mà SBS đưa ra.