Người đẹp Gangnam (My ID Is Gangnam Beauty)

Tên tiếng Hàn: 내 아이디는 강남미인

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Im Su-hyang, Cha Eun-woo, Jo Woo-ri, Kwak Dong-yeon

Đạo diễn: Choi Seong-beom

Kịch bản: Choi Su-young

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 27/7/2018 ~ 15/9/2018

Số tập: 16

Thời lượng mỗi tập: 70 phút





Giới thiệu:

Bộ phim “Người đẹp Gangnam” là câu chuyện xoay quanh một cô gái có ngoại hình xấu xí, thô kệch Kang Mi-rae (Im Su-hyang). Gangnam vốn dĩ được xem là một quận nhà giàu ở thủ đô Seoul. Không chỉ vậy, đây còn là nơi tập trung nhiều bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, cho ra đời nhiều sản phẩm sắc đẹp nhân tạo. Chính vì thế đến khi lên đại học, nắm trong tay quyền làm chủ cuộc đời, Mi-rae quyết định tìm đến đây phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo với mong muốn có một cuộc sống hoàn toàn mới.





Kang Mi-rae (Im Su-hyang)

Người ta thường nói “nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt” để hình dung về chuẩn mực vẻ đẹp của người phụ nữ. Thế nhưng trớ trêu thay, Kang Mi-rae (Im Su-hyang) ngay từ khi sinh ra đã không có được ba yếu tố quan trọng đó. Vì vậy cô luôn tự ti và trở thành nạn nhân của mọi cuộc trêu đùa. Cho đến ngay cả khi quyết định phẫu thuật thẩm mĩ và trở nên xinh đẹp hơn, cô vẫn tiếp tục bị chế giễu là “Người đẹp Gangnam” (cụm từ ám chỉ những cô gái là sản phẩm của phẫu thuật chỉnh hình).





Do Kyeong-seok (Cha Eun-woo)

Do Kyeong-seok (Cha Eun-woo) là chàng sinh viên ngành Hóa học đẹp trai, tài giỏi và được nhiều bạn học chú ý ở bất cứ nơi đâu cậu xuất hiện. Mặc dù lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo, không muốn tiếp xúc với ai, nhưng sự thật thì Kyeong-seok lại là một chàng trai vô cùng ấm áp. Cậu cũng chính là người duy nhất không phán xét bề ngoài của Kang Mi-rae (Im Su-hyang), và thực sự quan tâm đến chính bản thân cô nàng.





Hyun Soo-ah (Jo Woo-ri)

Hyun Soo-ah (Jo Woo-ri) may mắn là một cô gái sở hữu vẻ đẹp từ trong trứng nước. Như bao bạn đồng trang lứa, Soo-ah lúc nào cũng muốn mình xinh đẹp hơn nữa. Chỉ cho đến khi nhận ra vẻ đẹp của mình làm chướng mắt người khác và thường xuyên bị họ chế giễu bởi những lời lẽ thô tục, Soo-ah đã quyết định giả vờ không để ý đến ngoại hình của mình, cũng như không quan tâm tới sự đánh giá của người khác về cô. Thế mà từ lúcbước chân vào đại học, và liên tục bị so sánh với Kang Mi-rae (Im Su-hyang), Soo-ah lại cảm thấy tức tối và nghĩ rằng: “Tại sao bọn họ lại có thể so sánh vẻ đẹp tự nhiên của mình với con bé quái vật thẩm mỹ đó?”.





Yeon Woo-young (Kwak Dong-yeon)

Như bao chàng trai khác, Yeon Woo-young (Kwak Dong-yeon) cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của Kang Mi-rae (Im Su-hyang). Ngay cả khi biết sắc đẹp của cô là nhân tạo, Woo-young vẫn không thấy phiền vì điều đó, mà lại càng muốn đến gần cô hơn. Nhưng trớ trêu thay, trên con đường chinh phục trái tim người đẹp, Woo-young đã chạm trán với một đối thủ nặng ký. Người đó không ai khác chính là bạn thân của anh chàng, Do Kyeong-seok (Cha Eun-woo).