NEW KIDS : CONTINUE (iKON)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : iKON

Tên album / Đĩa đơn : NEW KIDS : CONTINUE

Ngày phát hành : 02/08/2018





Ca khúc

01. 죽겠다 (KILLING ME) (Chết mất thôi)

02. 바람 (FREEDOM) (Cơn gió)

03. ONLY YOU

04. 칵테일 (COCKTAIL)

05. 줄게 (JUST FOR YOU) (Anh sẽ cho em tất cả)





Giới thiệu

Sau nhiều ngày khiến các fan mong mỏi chờ đợi, cuối cùng các chàng trai tài năng nhà YG iKON cũng đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình với mini album mới mang tên “New Kids: Continue” vào ngày 2/8 vừa qua. Đây đồng thời cũng là phần cuối cùng thuộc bộ ba dự án “New Kids”, với hai mini album được phát hành trước đó là “New Kids: Begin” và “New Kids: Return”.





Sau những thành công vang dội gắt hái được từ bản hit “사랑을 했다” (Mình đã yêu nhau) thuộc mini album “New Kids: Return”, iKON đã có một khoảng thời gian tỏa sáng nhất trong sự nghiệp của mình. Với bước đà vững chắc như thế, các fan luôn tỏ ra háo hức và kỳ vọng vào sản phẩm mới của iKON trong lần trở lại này. Không phụ lòng mong mỏi đó, iKON đã mạnh tay chiêu đãi cộng đồng yêu nhạc năm ca khúc mới, đều do chính các thành viên trong nhóm tự sáng tác nhạc và lời. Đặc biệt, anh chàng rapper kiêm trưởng nhóm BI còn chịu trách nhiệm hoàn toàn trong khâu hòa âm và sản xuất.





Năm ca khúc mới, lần lượt từ bài hát chủ đề “죽겠다” (Chết mất thôi), cho đến những ca khúc b-side như “바람” (Cơn gió), “ONLY YOU”, “COCKTAIL” và “줄게” (Anh sẽ cho em tất cả) đều thể hiện sự trưởng thành của iKON trong cả âm nhạc lẫn phong cách trình diễn. Điều này được thể hiện rõ nét ở ca khúc chủ đề “Chết mất thôi”. Tuy có giai điệu khá bắt tai, kết hợp cũng vũ đạo đẹp mắt, nhưng lời ca của bài hát này lại mang đến một cảm giác man mác buồn khi thể hiện lời tâm sự của người đàn ông cô đơn trong tình yêu.





Bên cạnh thể loại Hiphop cá tính thường thấy, iKON cũng không quên gửi đến các fan những giai điệu Ballad sâu lắng qua bản tình ca “Anh sẽ cho em tất cả”. Đúng với tựa đề, bài hát này đã nói lời tấm lòng chân thành của chàng trai có thể làm mọi thứ vì người con gái của mình.





Chính bởi sự đầu tư kỹ lưỡng như thế, iKON được kỳ vọng sẽ lại tiếp tục phá đảo các bảng xếp hạng tháng 8, bất chấp việc trở lại cùng thời điểm với “quái vật nhạc số” Zico và IU hay “thánh lội ngược dòng mới nổi” SHAUN.