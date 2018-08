Hàn Quốc kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị chương trình đoàn tụ gia đình ly tán liên Triều  

Đoàn tiền trạm Hàn Quốc đến thăm khu vực núi Geumgang, miền Bắc

Cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên sẽ diễn ra trong tháng 8 tại miền Bắc là nội dung được lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4. Chương trình đoàn tụ sẽ được chia làm hai đợt. Đợt một từ ngày 20/8 đến ngày 22/8, dành cho những người trong gia đình bị ly tán miền Nam đoàn tụ với gia đình ở miền Bắc. Đợt hai là từ ngày 24/8 đến ngày 26/8 dành cho những thành viên gia đình bị ly tán miền Bắc đoàn tụ với người thân ở miền Nam. Theo đó, nhằm kiểm tra, rà soát khâu chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện này, đoàn tiền trạm của Chính phủ Hàn Quốc hôm 15/8 đã lên đường đến khu vực núi Geumgang ở phía miền Bắc, nơi dự kiến sẽ diễn ra chương trình đoàn tụ.

Danh sách gia đình bị ly tán tham gia chương trình đoàn tụ

Trước đó, hai miền Nam-Bắc đã tiến hành xác định những người còn sống hay đã mất trong những gia đình ly tán để chọn những gia đình tham gia chương trình đoàn tụ. Theo yêu cầu của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đã xác định được tình trạng sinh tử của 129 người trong tổng số 200 người thuộc gia đình bị ly tán sống ở miền Nam, trong đó có 122 người còn sống và bảy người đã qua đời. Trong khi đó, theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng xác định được trong số 250 người thuộc các gia đình bị ly tán sống ở miền Bắc, có 122 người còn sống và 41 người đã tử vong. Trong số các thành viên gia đình bị ly tán đã xác định được tình trạng sinh tử, có 93 người ở phía miền Nam và 88 người miền Bắc được chọn tham gia chương trình đoàn tụ sắp tới. Hội chữ thập đỏ của hai miền Nam-Bắc hôm 4/8 đã trao đổi danh sách người tham dự cuối cùng thông qua kênh liên lạc liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Theo đó, đoàn của miền Nam tham gia chương trình đoàn tụ gồm có 35 người trên 90 tuổi, 46 người ở độ tuổi 80, và 12 người dưới 79 tuổi. Trong đó, 10 người sẽ gặp lại bố mẹ, con hoặc cháu, 41 người là anh, chị, em và 41 người là họ hàng, có quan hệ cô cháu, chú cháu. Đoàn miền Bắc sẽ được đoàn tụ với người thân ở miền Nam gồm có năm người trên 90 tuổi, 62 người ở độ tuổi 80, 21 người dưới 79 tuổi, trong đó có ba người sẽ đoàn tụ với bố mẹ, con hoặc cháu, 61 người là anh chị em, và 24 người là họ hàng, có quan hệ chú cô cháu.

Số gia đình bị ly tán đang giảm dần bởi sự già hóa

Độ tuổi của những người thuộc gia đình bị ly tán tham gia chương trình đoàn tụ lần này cho thấy cơ hội đoàn tụ với người thân của họ đang ngày càng có nguy cơ biến mất do hiện tượng già hóa. 65 năm đã trôi qua, nhiều người thuộc gia đình ly tán đã phải ôm nỗi đau chưa thể gặp lại người thân của mình trước khi sang thế giới bên kia. Do đó, giờ đây khó có thể thấy những cuộc đoàn tụ giữa bố mẹ và con cái trong gia đình bị ly tán, vốn diễn ra tương đối nhiều trong những lần đầu tổ chức chương trình đoàn tụ. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải tạo điều kiện để người trong gia đình ly tán ở hai miền có thể thường xuyên gặp lại người thân của mình, như xây dựng khu thăm hỏi, thay vì tổ chức những sự kiện, chương trình đoàn tụ. Tuy nhiên, những ý kiến này đã không được thực hiện do Bắc Triều Tiên không đưa ra bất cứ phản ứng nào.